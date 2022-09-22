YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

22.09.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan terör mağduru aileler, partinin il başkanlığı önündeki eylemlerine devam etti.

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, ellerinde pankart, döviz, Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla HDP İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak tepkilerini ortaya koyan aileler, çocuklarına seslerini duyurmaya çalıştı.

Eşinin kardeşi dağa kaçırılan Leyla Çiftçi, aileler adına yaptığı açıklamada, çocuklarına kavuşmak isteyen terör mağduru aileler olarak bir araya geldiklerini söyledi.

Hakkari'de 33. haftadır haykırdıklarını ve haykırmaya devam edeceklerini belirten Çiftçi, "Şunu bilin ki çocuklarımız kimseye piyon olmayacak. PKK ve yandaşları, annelerin gözyaşlarında boğulacaktır. Türkiye'nin bir terör sorunu vardır. Kürtlere yaşam hakkı tanımayan da terör örgütleridir. Sonuna kadar mücadelemiz devam edecek. Anneler kazanacak, HDP ve PKK kaybedecek." diye konuştu.

Kardeşi dağa kaçırılan Rıdvan Çiftçi de 2014'te kardeşini bir köye kaçırıp ellerini ve kollarını bağlayarak dağa götürenlerin hepsinin yakalandığını aktardı.

Çiftçi, ailelerin evlatlarına kavuşması için eylemlerine kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

Kızı dağa kaçırılan Zübeyde Koç da 9 yıldır tüm çabalarına rağmen kızından haber alamadığını dile getirerek, "Ben evladımı, kızımı, şerefimi, namusumu istiyorum. 9 yıldır evlat acısı yaşıyorum." dedi.

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Hakkari eylem tepki

Hakkari Namaz Vakitleri 22 Eylül Perşembe

İmsak
04:25
Sabah
05:46
Öğle
12:03
İkindi
15:29
Akşam
18:10
Yatsı
19:26
Hakkari ECZANELER
Hakkari ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Damat ve gelinin hareketi konukları şaşkına çevirdi

Damat ve gelinin hareketi konukları şaşkına çevirdi

Aşk çocuğu ona seslendi! ''Biz kraliyetin kara koyunlarıyız''

Aşk çocuğu ona seslendi! ''Biz kraliyetin kara koyunlarıyız''

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Çocukları bile bile zehirliyorlar! Özel olarak tasarlandı

Çocukları bile bile zehirliyorlar! Özel olarak tasarlandı

G Noktası hikâye! Akıllara durgunluk veren orgazm için...

G Noktası hikâye! Akıllara durgunluk veren orgazm için...

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.