OSMANİYE (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır'ın Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.
Askeri yetkililer, şehadet haberini Çakır'ın (22) Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan babası Ali ve annesi İlknur Çakır'a verdi.
Haberin ardından şehidin babaevinin önüne taziye çadırı kuruldu, çevreye Türk bayrakları asıldı.
Taziye çadırına giden ailenin yakınları ve komşuları, başsağlığı dileklerini iletti.
Hakkari'de şehit olan askerin Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz