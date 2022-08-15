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Hakkari'de şehit olan askerin Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı

15.08.2022 17:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakkari'de şehit olan askerin Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı

OSMANİYE (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki üs bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Atakan Çakır'ın Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı.

Askeri yetkililer, şehadet haberini Çakır'ın (22) Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan babası Ali ve annesi İlknur Çakır'a verdi.

Haberin ardından şehidin babaevinin önüne taziye çadırı kuruldu, çevreye Türk bayrakları asıldı.

Taziye çadırına giden ailenin yakınları ve komşuları, başsağlığı dileklerini iletti.

Hakkari'de şehit olan askerin Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı

Hakkari'de şehit olan askerin Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı

Hakkari'de şehit olan askerin Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı

Hakkari'de şehit olan askerin Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı

Hakkari'de şehit olan askerin Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı

Hakkari'de şehit olan askerin Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı

Hakkari'de şehit olan askerin Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı

Hakkari'de şehit olan askerin Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi ulaştırıldı

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