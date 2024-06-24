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  4. Hakkari'de üs bölgesi yolunda metrelerce karla mücadele sürüyor

Hakkari'de üs bölgesi yolunda metrelerce karla mücadele sürüyor

AA AA
24.06.2024 12:40
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde üs bölgelerine ulaşımın sağlandığı, yer yer 8 metre karın bulunduğu yolun açılması için çalışmalar devam ediyor.

İl Özel İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık bir aylık çalışmanın ardından 3 bin 300 rakımlı Göllerbaşı Üs Bölgesi'nin yolunu ulaşıma açan ekipler, İkiyaka Dağları'ndaki Binbir, Düztepe ve Davulcu Üs bölgelerine ulaşımın sağlandığı yolu açmak için de çaba sarf ediyor.

Haziran ayının son günlerinde de kar kalınlığının yer yer 8 metreyi bulduğu bölgede zor koşullarda çalışma yürüten ekipler, bazı noktalarda ekskavatör kullanarak ilerleyebiliyor.

Yeşiltaş köyü yakınında başlatılan çalışmalarda yolun 17 kilometrelik kısmını kardan temizleyen ekipler, kalan 13 kilometrelik bölümdeki çalışmaları da kısa sürede tamamlayarak yolu açmayı hedefliyor.

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Hakkari'de üs bölgesi yolunda metrelerce karla mücadele sürüyor

Hakkari'de üs bölgesi yolunda metrelerce karla mücadele sürüyor

Hakkari'de üs bölgesi yolunda metrelerce karla mücadele sürüyor

Hakkari'de üs bölgesi yolunda metrelerce karla mücadele sürüyor

Hakkari'de üs bölgesi yolunda metrelerce karla mücadele sürüyor

Hakkari'de üs bölgesi yolunda metrelerce karla mücadele sürüyor

Hakkari'de üs bölgesi yolunda metrelerce karla mücadele sürüyor

Hakkari'de üs bölgesi yolunda metrelerce karla mücadele sürüyor

Hakkari'de üs bölgesi yolunda metrelerce karla mücadele sürüyor

Hakkari'de üs bölgesi yolunda metrelerce karla mücadele sürüyor
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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Yüksekova

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