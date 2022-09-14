Zaman zaman sahneden inerek şarkılarını hayranlarıyla söyleyen Haluk Levent, konserde yaptığı konuşmada, Sakarya Meydan Muharebesi'nin Polatlı'ya 10-15 kilometre mesafede gerçekleştiğini, dedesi Diyap ve dedesinin bir kardeşinin Polatlı'da gazi, diğer kardeşi Ahmet Gani'nin ise şarapnel parçalarıyla şehit olduğunu söyledi.

Haluk Levent, Sakarya Zaferi kutlamaları kapsamında Polatlı'da konser verdi

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