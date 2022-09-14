YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Haluk Levent, Sakarya Zaferi kutlamaları kapsamında Polatlı'da konser verdi

Haluk Levent, Sakarya Zaferi kutlamaları kapsamında Polatlı'da konser verdi

14.09.2022 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haluk Levent, Sakarya Zaferi kutlamaları kapsamında Polatlı'da konser verdi

Sanatçı Haluk Levent, Sakarya Zaferi'nin 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Ankara'nın Polatlı ilçesinde konser verdi.

Polatlı Cumhuriyet Meydanı'ndaki konserde Haluk Levent, sevilen şarkılarını seslendirdi.

Zaman zaman sahneden inerek şarkılarını hayranlarıyla söyleyen Haluk Levent, konserde yaptığı konuşmada, Sakarya Meydan Muharebesi'nin Polatlı'ya 10-15 kilometre mesafede gerçekleştiğini, dedesi Diyap ve dedesinin bir kardeşinin Polatlı'da gazi, diğer kardeşi Ahmet Gani'nin ise şarapnel parçalarıyla şehit olduğunu söyledi.

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, günün anısına sanatçıya çiçek ve Mehmetçik heykelciği hediye etti.

Konser sonunda havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

Haluk Levent, Sakarya Zaferi kutlamaları kapsamında Polatlı'da konser verdi

Haluk Levent, Sakarya Zaferi kutlamaları kapsamında Polatlı'da konser verdi

Haluk Levent, Sakarya Zaferi kutlamaları kapsamında Polatlı'da konser verdi

Haluk Levent, Sakarya Zaferi kutlamaları kapsamında Polatlı'da konser verdi

Haluk Levent, Sakarya Zaferi kutlamaları kapsamında Polatlı'da konser verdi

Haluk Levent, Sakarya Zaferi kutlamaları kapsamında Polatlı'da konser verdi

Haluk Levent, Sakarya Zaferi kutlamaları kapsamında Polatlı'da konser verdi

Haluk Levent, Sakarya Zaferi kutlamaları kapsamında Polatlı'da konser verdi

Haluk Levent, Sakarya Zaferi kutlamaları kapsamında Polatlı'da konser verdi

Haluk Levent, Sakarya Zaferi kutlamaları kapsamında Polatlı'da konser verdi

Haluk Levent, Sakarya Zaferi kutlamaları kapsamında Polatlı'da konser verdi

Haluk Levent, Sakarya Zaferi kutlamaları kapsamında Polatlı'da konser verdi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Polatlı Haluk Levent konser sakarya zaferi

Ankara Namaz Vakitleri 14 Eylül Çarşamba

İmsak
04:56
Sabah
06:21
Öğle
12:49
İkindi
16:21
Akşam
19:07
Yatsı
20:27
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Akılalmaz keşif! 100'e yakın çocuğun kalıntılarını buldular

Kan davalı oldukları söyleniyordu! Yan yana yürümeleri şoke etti

Kan davalı oldukları söyleniyordu! Yan yana yürümeleri şoke etti

Pull&Bear'da dev indirim! En trend 10 ürünü sizin için seçtik

Pull&Bear'da dev indirim! En trend 10 ürünü sizin için seçtik

Dünyanın gözü yeni Kral’da! Bir günde neler yapıyor?

Dünyanın gözü yeni Kral’da! Bir günde neler yapıyor?

Deniz kızı olarak çalışıyor! Geliri dudak uçuklattı

Deniz kızı olarak çalışıyor! Geliri dudak uçuklattı

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.