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  4. Hande Yener Sezen Aksu şarkıları söyledi! Sosyal medya yıkıldı: Gerçekten müthiş

Hande Yener Sezen Aksu şarkıları söyledi! Sosyal medya yıkıldı: Gerçekten müthiş

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.09.2024 11:47
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Hande Yener, İstanbul’da verdiği “Hande Bizi Sezen’e Götür” konseriyle sosyal medyayı salladı. Sezen Aksu şarkılarını söyleyen Hande Yener için "Müthiş", "Sezen'in veliahtı" yorumları yapıldı.

Hande Yener 28 Eylül'de 'Hande Bizi Sezen'e Götür' konseriyle adından söz ettirdi. Hande Yener'in Sezen Aksu şarkılarını söylediği anlar sosyal medyada da gündem oldu.

Hande Yener'in sahnede devleştiği anlar büyük beğeni topladı. Hande'nin sesini duyanlar övgü dolu paylaşımlarda bulundu. Hande Yener için "Müthiş", "Sezen'in veliahtı" yorumları yapıldı.

SEZEN AKSU'YU ARADI

Hande Yener, İstanbul’da verdiği “Hande Bizi Sezen’e Götür” konserinden Sezen Aksu’yu aradı. Yener Sezen Aksu'ya “Geri döner misin artık sahnelere?” dedi.

Sezen Aksu ise “Kendimi iyi hissettiğim zaman düşünebilirim. Anlayışla karşılamalarını rica ediyorum.” yanıtını verdi.

İşte Hande Yener'in sahne performansına gelen yorumlardan bazıları...

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SAHNEDE SEZEN AKSU'YU ARADI

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Hande Yener
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