Hasan Arat'tan canlı yayında teknik direktör açıklaması! Şenol Güneş, Sergen Yalçın ve Nuri Şahin...

Bu sezon Süper Lig şampiyonluk yolunda erken havlu atan Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat TRT Spor'da katıldığı bir programda Siyah-Beyazlılar'ın gündemine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
'Sportif olarak çok zor bir başlangıç yaptık' diyen Arat, teknik direktör konusunda da önemli açıklamalar yaparken geçtiğimiz günlerde 'Benim Türk futboluna ihtiyacım yok' diyen Hamit Altıntop'a da sert çıktı.
"Sportif olarak çok zor bir başlangıç yaptık. Bu başlangıç bizi çok üzdü. Tahmin etmediğimiz kurumsal sıkıntılarla karşı karşıya kaldık ancak sportif sıkıntılar, kurumsal sıkıntıların çok önüne geçti. Ben taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum, bize olan güvenleri eksilmedi. Salı günü gördünüz, Beşiktaş tribünleri yıllardan beri ilk kez böyle coşkuluydu. Biz o maçı taraftarımızla kazandık. Beşiktaş futbolcusu, taraftarı ve çocuklar için oynadı. Benim de en büyük isteğim buydu."
"Beşiktaş çok büyük bir kulüptür. Beşiktaş kuyuya düşerse, Mısır'a sultan olur. Beşiktaş hiçbir zaman üçüncülüğü hedefleyemez. Bu kadar farkı hak edecek kadar kötü bir takım da değiliz. Şu anda antrenmanda sesler çıkıyor, bazı buz dağlarını kırdık. Burada Samet Hoca'nın, Feyyaz Uçar'ın, Serdar Hoca'nın katkısı çok büyük."
"Bir başkan, rakip başkan adayıyla birlikte soyunma odasına giriyorsa ve o da izim sarıldığımız gibi evlatlara sarılıyorsa, Beşiktaş çok önemli bir mesaj veriyor demektir Türkiye'ye. Şu yaşanan kritik dönemde, sporda yaşanan kırılma döneminde Beşiktaş şu anda örnek oluyor. Böyle işler spontane olur. Ben arkadaşıma güveniyorum, önce karşınızdakine güveneceksiniz. Beşiktaş öyle büyüyecek ki... Whatsapp mesajları ile birbirleri ile konuşanların yerine iyilik gelecek. Şu an herkes saha sonuçlarına bakıyor, 4 aydan beri ne yapıyorsunuz diye soran yok. Çok ağır şeyler yaşanmış Beşiktaş'ta. Benim gayrımnekullerim talan edilmiş ya! Beşiktaş devletiyle barışık bir camia, devlet kapılarını açtı Beşiktaş'a, ilişkilerimiz mükemmel."
"Beşiktaş 3 sezondur Kasım ayında havlu atıyor, bu kabul edilemez. 40 puan fark olur mu ya! Bu bize yakışmaz, Beşiktaş bunu hak etmiyor. Fernando Santos'un gelişine camia çok destek verdi. Çok üzüldüm yolları ayırırken ama kupayı riske edemezdik. Çok iyi bir kontrat yaptık, böyle bir hocayı o kısa sürede getirmek önemliydi. Bazı hocalar vardı, bizim Alanya maçını seyredince vazgeçti. Bütün bu ortalamaya baktığınızda en iyi ortalamaya Serdar Topraktepe sahip. Fernando Santos'a 'Matematiksel olarak sizi savunabileceğim bir şey yok' dedim. Kalması yönünde oy kullanan kimse yoktu. Benim yönetim kurulu üyelerim kıymetlidir, her birini dinlerim."
"Bir takıma bu kadar çok Afrika Kupası'na gidecek oyuncu alamazsınız. 1 ayımız gitti orada. Bazı oyuncuların neden yollandığı söyleniyor, hiçbir şüphem yok o kararlardan. 5.5 milyon Euro avantaj yarattık Beşiktaş'a oradan. Rosier kaç dakika oynadı Nice'de? 50 dakika oynadı. Biz bu kararları alırken bazı gerçeklere dayandık. Ghezzal neden iyi oynamaya başladı? Kontratını değiştirdik. 'Bu opsiyon şartını kaldır, 90 dakika oyna' dedik. Böyle şartlarla kontrat yapılmaz. Rebic'in bize maliyeti 6 milyon Euro ya, nereye yollayacaksınız?"