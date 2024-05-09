Hasan Arat'tan canlı yayında teknik direktör açıklaması! Şenol Güneş, Sergen Yalçın ve Nuri Şahin...

"ÇOK AĞIR ŞEYLER YAŞANMIŞ BEŞİKTAŞ'TA"

"Bir başkan, rakip başkan adayıyla birlikte soyunma odasına giriyorsa ve o da izim sarıldığımız gibi evlatlara sarılıyorsa, Beşiktaş çok önemli bir mesaj veriyor demektir Türkiye'ye. Şu yaşanan kritik dönemde, sporda yaşanan kırılma döneminde Beşiktaş şu anda örnek oluyor. Böyle işler spontane olur. Ben arkadaşıma güveniyorum, önce karşınızdakine güveneceksiniz. Beşiktaş öyle büyüyecek ki... Whatsapp mesajları ile birbirleri ile konuşanların yerine iyilik gelecek. Şu an herkes saha sonuçlarına bakıyor, 4 aydan beri ne yapıyorsunuz diye soran yok. Çok ağır şeyler yaşanmış Beşiktaş'ta. Benim gayrımnekullerim talan edilmiş ya! Beşiktaş devletiyle barışık bir camia, devlet kapılarını açtı Beşiktaş'a, ilişkilerimiz mükemmel."