Şüphelinin yapılan üst aramasında, sırt çantasında böcekleri saklamada kullanılan 5 camlı kafes, 3 küçük ahşap sepet, 3 tüp kimyasal madde, içerisinde böcek ve bitki bulunan 3 şişe sıvı, fotoğraf makinesi, kafa lambası, el teleskobu ve 2 bıçak bulundu.

Hatay'da böcek türlerini yasa dışı toplayan yabancı uyrukluya para cezası

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