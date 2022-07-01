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Hatay'da Footvolley Dünya Kupası Elemeleri başladı

01.07.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da Footvolley Dünya Kupası Elemeleri başladı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde Footvolley Dünya Kupası Elemeleri başladı.

Gözcüler Plajı'ndaki ilk müsabakalarda Kolombiya ile Romanya, Moldova ile de İran karşılaştı.

Erkekler ve mix (kadın-erkek) olarak iki kategoride gerçekleşen organizasyona 12 ülkenin 49 sporcusu katılıyor.

Türkiye, Azerbaycan, Brezilya, Arjantin, İspanya, Romanya, Moldova, Pakistan, Hindistan, Kolombiya, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden karşılaşmalara katılan ve elemeyi geçen takımlar, 24-29 Ağustos'ta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilecek finallere gitmeye hak kazanacak.

Müsabakalar, yarın yapılacak maçlarla tamamlanacak.

Hatay'da Footvolley Dünya Kupası Elemeleri başladı

Hatay'da Footvolley Dünya Kupası Elemeleri başladı

Hatay'da Footvolley Dünya Kupası Elemeleri başladı

Hatay'da Footvolley Dünya Kupası Elemeleri başladı

Hatay'da Footvolley Dünya Kupası Elemeleri başladı

Hatay'da Footvolley Dünya Kupası Elemeleri başladı

Hatay'da Footvolley Dünya Kupası Elemeleri başladı

Hatay'da Footvolley Dünya Kupası Elemeleri başladı

Hatay'da Footvolley Dünya Kupası Elemeleri başladı

Hatay'da Footvolley Dünya Kupası Elemeleri başladı

Hatay'da Footvolley Dünya Kupası Elemeleri başladı

Hatay'da Footvolley Dünya Kupası Elemeleri başladı

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