Hatay'ın Samandağ ilçesi sahil yolu, heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.
İlçede sağanağın ardından Samandağ ile Arsuz ilçelerini bağlayan sahil yolunun 15. kilometresinde dağdan kopan kaya parçaları ve toprak birikintisi yola sürüklendi.
Meydana gelen heyelan nedeniyle yol çift taraflı ulaşıma kapandı.
Jandarma ekipleri bölgede önlem aldı.
Hatay'da heyelan nedeniyle Samandağ-Arsuz sahil yolu ulaşıma kapandı
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