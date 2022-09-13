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Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

13.09.2022 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Hatay'ın Hassa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ö.C'nin kullandığı 31 U 0809 plakalı otomobil, Dervişpaşa Mahallesi'nde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 31 AIY 722 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın etkisiyle Ö.C'nin idaresindeki araç, savrularak park halindeki 63 ADC 638 plakalı otomobile vurdu.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince Kırıkhan ve Hassa ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

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trafik kazası Hatay Hassa yaralı

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