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Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede öldü

06.07.2022 01:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede öldü

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede öldü.

Alınan bilgiye göre, Numune Evler Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Murat G. yönetimindeki 31 YM 335 plakalı otomobil, Yusuf Hakan Beyazoğlu yönetimindeki 31 AHS 708 plakalı motosikletle çarpıştı.

Yaralanan sürücüler Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumunun ağır olduğu belirtilen ve İskenderun Devlet Hastanesine sevk edilen 17 yaşındaki Yusuf Hakan Beyazoğlu kurtarılamadı.

Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede öldü

Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü kaldırıldığı hastanede öldü

Hatay'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Hatay'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Hatay'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Hatay'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Hatay'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Hatay'da otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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Hatay kaza surucu

Hatay Namaz Vakitleri 6 Temmuz Çarşamba

İmsak
03:35
Sabah
05:17
Öğle
12:45
İkindi
16:34
Akşam
20:03
Yatsı
21:38
Hatay ECZANELER
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