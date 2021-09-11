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Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

11.09.2021 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Hatay'ın Hassa ilçesinde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Serkan Baş'ın kullandığı 31 AAT 993 plakalı motosiklet, Gaziantep-Hassa kara yolu Haydarlar Kavşağı'nda, Ahmet D. idaresindeki 31 ABF 821 plakalı otomobille çarpıştı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaptıkları kontrollerde, motosiklet sürücüsü Baş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Serkan Baş'ın cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Hassa Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Hatay Hassa

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