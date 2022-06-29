Vatikan'ın Türkiye nezdindeki Büyükelçisi Marek Solczynski, Anadolu Havarisel Vekili ve Episkoposu Monsenyör Paolo Bizzeti, Beyrut Aziz İlyas Manastırı Baş Rahibi Episkopos Konstantin Kayyel'in de katıldığı törende, İncil'den bölümler okundu, ilahiler seslendirildi, barış, kardeşlik ve birliktelik mesajları verildi.

Hatay'da St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı kutlanıyor

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