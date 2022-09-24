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Hatay'da tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

24.09.2022 15:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Merkez Mahallesi'nde H.K'nin ev ve eklentilerinde tarihi niteliği bulunan eserler olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 90 sikke, 11 obje ve 3 yüzük bulundu.

Şüpheli H.K. gözaltına alındı.

Hatay'da tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Hatay'da tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Hatay'da tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Hatay'da tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Hatay'da tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Hatay'da tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Hatay'da tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Hatay'da tarihi eser operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

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Gözaltı İskenderun Hatay tarihi eser jandarma

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