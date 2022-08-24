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Hatay'da trafik tartışmasında halk otobüsünün camlarını kıran sürücü kameraya yansıdı

24.08.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şikayetçi olan otobüs şoförü Mehmet Işık: - "Elimden tuttu ve aşağı indirmeye çalıştı. Ben de 'Kardeşim işine git, senden bir şey istemiyorum' dedim. Bunun üzerine tuttu silecekleri kopararak, otobüsün camlarına vurdu"

Hatay’da, trafikte kendisine "korna çaldığı" gerekçesiyle özel halk otobüsü şoförüyle tartışan sürücünün, aracın camlarını ve sileceğini kırması güvenlik kamerasına yansıdı.

Antakya-İskenderun kara yolunun 600 Konutlar mevkisi servis yolunda ilerleyen 31 BB 0108 plakalı özel halk otobüsünün şoförü Mehmet Işık (62), bir anda yola girdiği iddiasıyla 31 TA 177 plakalı otomobili görünce korna çalarak uyarıda bulundu.

İsmi henüz öğrenilemeyen otomobil sürücüsü, kendisine korna çalınmasına sinirlenerek içinde yolcular bulunan otobüsün önünü kesti. Işık'a saldırmak isteyen otomobil sürücüsü, iki yolcunun engellemesiyle otobüsün dışına götürüldü.

Sürücü, otobüsün sileceğini koparıp camlarını kırdıktan sonra otomobiliyle bölgeden uzaklaştı.

Bu anlar otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi.

- Otobüs şoförü şikayetçi oldu

Mehmet Işık, AA muhabirine, plakası belirlenen otomobilin sürücüsünden şikayetçi olduğunu, 21 yıllık meslek hayatında ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

Otobüste bulunan yolcuların araya girmesiyle saldırıdan kurtulduğunu anlatan Işık, şunları kaydetti:

"Ben yolcu taşıyorum, insan taşıyorum. Olay sırasında 50'nin üzerinde yolcum vardı, her an bir kaza olabilirdi. Korna çaldığım için 'Niye korna çalıyorsun?' diyerek bana saldırdı, üzerime hücum etti. Benim hızım 30-35 kilometredeydi. Ben yoluma devam ederken birden önüme çıktı. Hafif frene dokunarak korna çaldım. Şahıs 10 metre önüme geçerek önümde durdu. Otobüse kadar çıkıp bana hücum etti. Elimden tuttu ve aşağı indirmeye çalıştı. Ben de 'Kardeşim işine git, senden bir şey istemiyorum' dedim. Bunun üzerine tuttu silecekleri kopararak, otobüsün camlarına vurdu."

Olay anında hiçbir şekilde karşılık vermediğini de ifade eden Işık, aracının zararının 30 bin lira civarında olduğunu sözlerine ekledi.

Hatay'da trafik tartışmasında halk otobüsünün camlarını kıran sürücü kameraya yansıdı

- Şikayetçi olan otobüs şoförü Mehmet Işık: - "Elimden tuttu ve aşağı indirmeye çalıştı. Ben de 'Kardeşim işine git, senden bir şey istemiyorum' dedim. Bunun üzerine tuttu silecekleri kopararak, otobüsün camlarına vurdu"

Hatay'da trafik tartışmasında bir kişi halk otobüsünün camlarını kırdı

Hatay'da trafik tartışmasında bir kişi halk otobüsünün camlarını kırdı

Hatay'da trafik tartışmasında bir kişi halk otobüsünün camlarını kırdı

Hatay'da trafik tartışmasında bir kişi halk otobüsünün camlarını kırdı

Hatay'da trafik tartışmasında bir kişi halk otobüsünün camlarını kırdı

Hatay'da trafik tartışmasında bir kişi halk otobüsünün camlarını kırdı

Hatay'da trafik tartışmasında bir kişi halk otobüsünün camlarını kırdı

Hatay'da trafik tartışmasında bir kişi halk otobüsünün camlarını kırdı

Hatay'da trafik tartışmasında bir kişi halk otobüsünün camlarını kırdı

Hatay'da trafik tartışmasında bir kişi halk otobüsünün camlarını kırdı

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Anahtar Kelimeler:
Hatay Antakya tartışma halk otobüsü

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