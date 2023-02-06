Hatayspor basın sözcüsü Musta Özat'ın açıklamalar yürekleri dağladı! Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut

"ÇOK ZOR DURUMDAYIZ"

"Bütün bu acıyı yaşayanlara geçmiş olsun. Hatay, Antakya merkezde çok zor durumdayız. Yardıma ihtiyaç var. Bölgede bazı illere ayrım yapılmasını istemiyoruz. Hatay'a ulaşım çok zor biliyorum ama Antakya'da şu ana kadar ulaşılan bir torba bilinen bir yer yok. Bir battaniye verilen bir yer varsa paylaşılsın."