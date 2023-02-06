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Hatayspor basın sözcüsü Musta Özat'ın açıklamalar yürekleri dağladı! Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut

06.02.2023 21:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 büyüklüğündeki depremden en çok etkilenen kentlerden biri olan Hatay'dan kötü haberler gelmeye devam ederken, Hatayspor'da futbolcu Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut'tan halen bir haber alınabilmiş değil. Futbolcular Kerim Alıcı ile Burak Öksüz enkaz altından çıkarılırken, Hatayspor Basın Sözcüsü Mustafa Özat yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Hatayspor Basın Sözcüsü Mustafa Özat, yayıncı kuruluşta yaşanan depremle ilgili açıklamalarda bulunurken, "Çok zor durumdayız" ifadelerini kullandı. Öte yandan Özat, enkaz altında oldukları bilinen Christian Atsu ve sportif direktör Taner Savut ile ilgili de son durumu aktardı.

İŞTE ÖZAT'IN O AÇIKLAMALARI...

"ÇOK ZOR DURUMDAYIZ"

"ÇOK ZOR DURUMDAYIZ"

"Bütün bu acıyı yaşayanlara geçmiş olsun. Hatay, Antakya merkezde çok zor durumdayız. Yardıma ihtiyaç var. Bölgede bazı illere ayrım yapılmasını istemiyoruz. Hatay'a ulaşım çok zor biliyorum ama Antakya'da şu ana kadar ulaşılan bir torba bilinen bir yer yok. Bir battaniye verilen bir yer varsa paylaşılsın."

"YAĞMUR SABAHA KADAR SÜRECEK"

"YAĞMUR SABAHA KADAR SÜRECEK"

"Hava soğumaya başlıyor, sabaha kadar sürecek bir yağmur var. Enkaz altında herkes, kendi imkanlarıyla yakınlarını çıkarmaya çalışıyor.Sağ olsun, Volkan Hoca'mın haykırışından sonra birazcık ilgi odağı olduk. Ama şu anda yardım kesinlikle yok. AFAD'dan İstanbul'dan, uzun yoldan geliyor ama o bölgenin tüm fertlerinin yardıma ihtiyacı var."

"HATAY'DAKİ DE İNSAN..."

"HATAY'DAKİ DE İNSAN..."

"Haber alıyoruz, özellikle başka illere yönlendirilmeye çalışılıyor, Hatay'daki de insan, Hatay'daki de çocuk. Onların da insan, çocuk olduğunu sizlerin aracılığıyla haykırarak sizin aracılığıyla duyurmak istiyorum. İnanın çok zor durumdayız. Telefonlara ulaşılamıyor"

"TANER SAVUT VE ATSU'YA ULAŞAMADIK"

"TANER SAVUT VE ATSU'YA ULAŞAMADIK"

"Taner Savut'a ulaşamadık. Enkaz altında olduğunu biliyoruz. Atsu'ya ulaşamadık, binasının enkaza döndüğünü öğrendik. Allah'a şükürler olsun Burak Öksüz ve Bertuğ enkaz altından çıkartıldı. Kerim Alıcı, kendi imkanlarıyla çıktı. Büyük bir korku var hepimizde."

"TELEFONLAR KİLİTLİ"

"TELEFONLAR KİLİTLİ"

"Herkes kendi yakınlarına ulaşmaya çalışıyor. Telefonlar kilitli. Yollar kapalı. Sadece insani duygularla konuşuyorum, o bölgedeki herkes insan. Yardımları özellikle başka illere yönlendirmeye çalışıyorlar. Bu doğru bir yaklaşım değil. Belki bunu şahıs bazında yapmıştır insanlar. Hatay, şu anda mağdur durumda. Buradaki tek amacımız var, insan olduğumuzu hissettirmek istiyoruz bütün Türkiye'ye."

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