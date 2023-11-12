Hatayspor maçında karşı karşıya kaçırdığı gol sonrası Galatasaray taraftarından Icardi tepkisi!

Trendyol Süper Lig’de Hatayspor karşısında 2-1 mağlup olan ve ligdeki ilk yenilgisini alan Galatasaray’da, Mauro Icardi bu maçta da gol sessizliğini bozamazken, Arjantinli golcü sarı kırmızılı forma ile ilk kez üst üste 4 maçta gol sevinci yaşayamadı.

BİR İLKİ YAŞADI

Sırasıyla Rizespor, Kasımpaşa, Bayern Münih maçlarında gol atamayan 30 yaşındaki santrfor, son olarak Hatayspor kalesine de gol atamazken Galatasaray formasıyla ilki yaşadı.

Icardi'nin bu performansı sonrası Sarı-Kırmızılı bazı taraftarlar, oyuncunun tam olarak iyileşmediğini öne sürerken özellikle Hatayspor maçında kaçırdığı gol sonrası Icardi'nin oynamasının takıma zarar verdiğini dile getirdi.

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