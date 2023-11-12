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Hatayspor maçında karşı karşıya kaçırdığı gol sonrası Galatasaray taraftarından Icardi tepkisi!

12.11.2023 11:41 | Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 12. haftasında Hatayspor'a 2-1 mağlup olarak namağlup serisi sona eren Galatasaray'da son haftaların suskun ismi Mauro Icardi bu karşılaşmada da gol orucunu bozamazken taraftardan Okan Buruk'a tepki geldi. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Trendyol Süper Lig’de Hatayspor karşısında 2-1 mağlup olan ve ligdeki ilk yenilgisini alan Galatasaray’da, Mauro Icardi bu maçta da gol sessizliğini bozamazken, Arjantinli golcü sarı kırmızılı forma ile ilk kez üst üste 4 maçta gol sevinci yaşayamadı.

BİR İLKİ YAŞADI

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Sırasıyla Rizespor, Kasımpaşa, Bayern Münih maçlarında gol atamayan 30 yaşındaki santrfor, son olarak Hatayspor kalesine de gol atamazken Galatasaray formasıyla ilki yaşadı.

Icardi'nin bu performansı sonrası Sarı-Kırmızılı bazı taraftarlar, oyuncunun tam olarak iyileşmediğini öne sürerken özellikle Hatayspor maçında kaçırdığı gol sonrası Icardi'nin oynamasının takıma zarar verdiğini dile getirdi.

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