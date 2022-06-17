Kırklareli Valisi Birol Ekici, okulda düzenlenen törende, 55 yaşında hayatını kaybeden Dalkılıç'ın yaşamının önemli bir kısmını eğitime adamış bir öğretmen olduğunu söyledi.

Hayatını kaybeden okul müdürünün ismi görev yaptığı okulda yaşayacak

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