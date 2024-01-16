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  4. Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı uzun süre konuşulmuştu... İddialı dizi İnci Taneleri’nin yayın tarihi belli oldu

Hazar Ergüçlü'nün pavyon dansı uzun süre konuşulmuştu... İddialı dizi İnci Taneleri’nin yayın tarihi belli oldu

16.01.2024 17:16 | Son Güncelleme:
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Oyuncu Hazar Ergüçlü’nün pavyon dansı günlerdir gündemdeydi... Daha yayına gelmeden dikkatleri üzerine çeken ‘İnci Taneleri’ dizisinin yayın tarihi belli oldu.

Oyuncu Hazar Ergüçlü’nün pavyon dansı günlerce konuşulmuştu. İnci Taneleri dizisinin yayın tarihi merak ediliyordu.

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YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU

Yılmaz Erdoğan’ın hem yazıp hem de Azem Yücedağ karakterine hayat vereceği İnci Taneleri dizisinin önüne geçen pavyon dansı sosyal medyayı sallamıştı.

Hazar Ergüçlü bu sahne için Ankaralı Ezo'dan esinlenmiş ve sahneler ise gerçek bir pavyonda çekilmişti.

Yılmaz Erdoğan’ın senaryosunu yazdığı ve başrolünde oynadığı; aynı zamanda Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Güven Kıraç, Yasemin Baştan, ve Özgün Çoban gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı ‘İnci Taneleri’ dizisinin birinci bölüm fragmanı geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı.

Yönetmen koltuğunda Şenol Sönmez'in oturduğu İnci Taneleri dizisi 25 Ocak Perşembe günü saat 20.00’de Kanal D’de başlıyor.

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Anahtar Kelimeler:
İnci Taneleri Oyuncu
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