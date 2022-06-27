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Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu

27.06.2022 19:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu

AFYONKRAHİSAR (AA) - Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Afyonkarahisar'da bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Gürcan, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i ziyaret etti.

Zeybek, belediyenin çalışmalarına ilişkin Gürcan'a bilgi verdi.

Gürcan ise Afyonkarahisar'da olmaktan ve belediyeyi ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Daha sonra AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay'ı ziyaret eden Gürcan, AK Parti İlçe Başkanlarının katımıyla düzenlenen toplantıya katıldı.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Afyonkarahisar'da ziyaretlerde bulundu

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