YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

27.06.2022 16:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Play-off yarı final üçüncü maçında Galatasaray Tunç Holding'i 63-55 mağlup ederek seriyi 2-1 kazanan Fenerbahçe, finale yükseldi

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Fenerbahçe, Galatasaray Tunç Holding'i 63-55 yenerek seriyi 2-1 kazandı ve adını finale yazdırdı.

Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini sarı-lacivertliler, 19-11 önde geçti. İkinci periyotta toparlanan Galatasaray Tunç Holding, devre arasına 32-31 üstün gitti.

Çekişmeli geçen müsabakanın üçüncü periyodu sonunda rakibine üstünlük kuran Fenerbahçe, son çeyreğe 46-44 önde girdi. Maçın son periyodunda da üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, karşılaşmadan 63-55 galip ayrıldı.

Bu sonuçla seriyi 2-1 kazanan sarı-lacivertliler, finalde Gazişehir Gaziantep'in rakibi oldu.

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

- Play-off yarı final üçüncü maçında Galatasaray Tunç Holding'i 63-55 mağlup ederek seriyi 2-1 kazanan Fenerbahçe, finale yükseldi

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Yalova Namaz Vakitleri 28 Haziran Salı

İmsak
03:29
Sabah
05:27
Öğle
13:11
İkindi
17:10
Akşam
20:45
Yatsı
22:35
Yalova ECZANELER
Yalova ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Yüzlerce insanı dolandırdı! Herkes onu kanser sanırken o...

Yüzlerce insanı dolandırdı! Herkes onu kanser sanırken o...

“Birbirimize kadın olarak aşık olduk, şimdi karı kocayız”

“Birbirimize kadın olarak aşık olduk, şimdi karı kocayız”

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Seks oyuncakları yok satıyor! '30 gün sürüyor...'

Seks oyuncakları yok satıyor! '30 gün sürüyor...'

Sokakta sütyenini çıkarttı, bebeğini emzirdi! Tepki görünce...

Sokakta sütyenini çıkarttı, bebeğini emzirdi! Tepki görünce...

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.