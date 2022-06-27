HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off yarı final üçüncü maçında Fenerbahçe, Galatasaray Tunç Holding'i 63-55 yenerek seriyi 2-1 kazandı ve adını finale yazdırdı.
Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini sarı-lacivertliler, 19-11 önde geçti. İkinci periyotta toparlanan Galatasaray Tunç Holding, devre arasına 32-31 üstün gitti.
Çekişmeli geçen müsabakanın üçüncü periyodu sonunda rakibine üstünlük kuran Fenerbahçe, son çeyreğe 46-44 önde girdi. Maçın son periyodunda da üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, karşılaşmadan 63-55 galip ayrıldı.
Bu sonuçla seriyi 2-1 kazanan sarı-lacivertliler, finalde Gazişehir Gaziantep'in rakibi oldu.
- Play-off yarı final üçüncü maçında Galatasaray Tunç Holding'i 63-55 mağlup ederek seriyi 2-1 kazanan Fenerbahçe, finale yükseldi
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