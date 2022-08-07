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HDP Eş Genel Başkanı Buldan, İstanbul'daki mitingde konuştu:

07.08.2022 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Üçüncü yol dediğimiz, HDP'nin çizgisi olan farklı bir yol. Üçüncü bir yol seçeneğimiz var. İşte bu ittifak geleceğin ittifakıdır"

İSTANBUL (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Üçüncü yol dediğimiz, HDP'nin çizgisi olan farklı bir yol. Üçüncü bir yol seçeneğimiz var. İşte bu ittifak geleceğin ittifakıdır." dedi.

Buldan, partisinin Kartal Meydanı'nda düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada, Diyarbakır'dan sonra ikinci mitinglerini İstanbul'da gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türkiye'nin savaş ve inkar politikalarına mahkum olmayacağını belirten Buldan, "Üçüncü yol dediğimiz, HDP'nin çizgisi olan farklı bir yol. Üçüncü bir yol seçeneğimiz var. İşte bu ittifak, geleceğin ittifakıdır. Türk'üyle, Kürt'üyle, Alevi'siyle, Ermeni'siyle, Süryani'siyle, kadınıyla, genciyle, bir bütün olarak Türkiye halkları bu ittifakla birlikte geleceği inşa edecek. Bu ülkenin toplumsal barışa ihtiyacı var. Bu onurlu barışı, bu gerçek adaleti elbette ki gerçekleştireceğiz, elbette ki hayata geçireceğiz." diye konuştu.

"Helalleşme" konusuna da değinen Buldan, şöyle konuştu:

"Seçimler yaklaşınca Kürtleri hatırlayanlar, Kürtleri görenler biraz kendisinden utanmalıdır. Kürtler, sadece ve sadece seçimlerde hatırlanacak bir halk değildir. 'Helalleşmek' adı altında Kürtlerle seçim dönemlerinde bir araya gelmek isteyenlere şunu söylemek isteriz: Kürtler, onurlu bir barış gerçekleşmeden, hakikatler açığa çıkmadan, onurlu bir yüzleşme olmadan hiç kimseye hakkını helal etmeyecektir."

Çok sayıda polisin görev aldığı etkinlik alanı, güvenlik amacıyla bariyerlerle kapatıldı. Polis ekipleri, tertip komitesinin belirlediği pankartlar dışında alana farklı pankartla girmeye çalışanlara izin vermedi.

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, İstanbul'daki mitingde konuştu:

- "Üçüncü yol dediğimiz, HDP'nin çizgisi olan farklı bir yol. Üçüncü bir yol seçeneğimiz var. İşte bu ittifak geleceğin ittifakıdır"

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, İstanbul'daki mitingde konuştu

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, İstanbul'daki mitingde konuştu

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, İstanbul'daki mitingde konuştu

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, İstanbul'daki mitingde konuştu

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, İstanbul'daki mitingde konuştu

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, İstanbul'daki mitingde konuştu

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, İstanbul'daki mitingde konuştu

HDP Eş Genel Başkanı Buldan, İstanbul'daki mitingde konuştu

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