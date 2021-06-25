Heidi Klum bikini üstünü çıkarıp kocasına poz verdi

Alman model Heidi Klum, şarkıcı eşi Tom Kaulitz ile birlikte bir süredir tatil yapıyor. Victoria's Secret modeli olarak genç yaşında ün kazanan Heidi Klum, sosyal medya hesabından da tatilde çekilen pozlarını sık sık paylaşıyor. Kaldığı evden sık sık paylaşımlar yapan Klum yine üstsüz pozlarını paylaştı. Tatil karelerini takipçilerinin beğenisine sunan dört çocuk annesi Klum fit vücuduyla dikkat çekti.

Bikini üstünü çıkarıp verdiği pozlar olay oldu

Deniz kıyısında bir villada genç eşi Tom Kaulitz ile tatil yapan Heidi Klum sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen bir isim.

Bir süredir güneşin ve denizin tadını çıkaran 48 yaşındaki model zaman zaman üstsüz pozlarını paylaşmasıyla biliniyor. Heidi Klum bu kuralını bozmadı ve yine bikini üstünü çıkardı.

Üstsüz şekilde evin çeşitli yerlerinde kocasına pozlar veren Heidi Klum bu pozları daha sonra takipçilerinin beğenisine de sundu.

Klum paylaşımına "Sanırım kocam işini biliyor" notunu düştü. Eski Victoria's Secret modeli Heidi Klum'un fit hali, dikkatlerden kaçmadı.