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Haysiyet ekibinden yüzde 15 indirim istendi! Kerem Alışık'tan teklif

Televizyon sektöründe yaşanan reklam krizi dizilerin bütçelerini de etkiledi. Haysiyet dizisinin devam edebilmesi için yapım şirketinin oyunculardan yüzde 15 indirim istediği öne sürüldü. Dizinin başrol oyuncusu Kerem Alışık'ın ise teknik ekibin ücretlerine dokunulmaması yönünde öneride bulunduğu konuşuluyor.

Haysiyet ekibinden yüzde 15 indirim istendi! Kerem Alışık'tan teklif
Nebahat Kübra Akalın

Televizyon dünyasında yaşanan reklam krizi yapımları yeni önlemler almaya yöneltti. Dizilerin yayın hayatını sürdürebilmesi için maliyetleri düşürme formülü yeniden gündeme gelirken, oyuncu ve set ekiplerinden ücretlerinde indirime gitmeleri istenmeye başladı.

“TEKNİK EKİBE DOKUNMAYIN”

♦️Haysiyet dizisinden de indirim istendi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin ömrünü uzatmak için yapım şirketi Süreç Film, kanalın isteği üzerine oyunculardan yüzde 15 indirim istedi.

Haysiyet ekibinden yüzde 15 indirim istendi! Kerem Alışık tan teklif 1

Dizinin Sadık Karlıova’sı Kerem Alışık’ın bu gelişme üzerine “İndirimi biz oyuncular yapalım, teknik ekibe dokunmayın” şeklinde öneride bulunduğu konuşuluyor.
Haysiyet ekibinden yüzde 15 indirim istendi! Kerem Alışık tan teklif 2

Öte yandan yapım şirketlerinin yeni çekilecek dizilerin kadrolarını kurarken mevcut kriz ortamı nedeniyle maliyeti düşürmek için özellikle oyuncu, yönetmen ve senaristlerin ücretlerini eski rakamlara göre büyük oranda düşürmeye çalıştığı da gözlemleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Haysiyet
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