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Hem Beşiktaş hem Fenerbahçe'de oynamıştı! Milli yıldız şampiyonluk favorisini açıkladı

01.11.2022 16:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe forması giymesinin ardından, 2020 yılında bedelsiz olarak İtalya Serie A ekiplerinden Udinese'nin yolunu tutan 32 yaşındaki milli yıldız, verdiği bir röportajda dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Şenol Güneş'in tekrar takımın başına gelmesine dair konuşan Arslan, Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini de açıkladı. İşte detaylar...

Tolgay Arslan

Tolgay Arslan

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Udinese
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İtalya Serie A ekibi Udinese forması giyen Tolgay Arslan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Arslan, "Şenol Güneş çok büyük bir hoca. Hocaları değerlendirdiğimde de görüyorum ki gerçekten de büyük bir hocaymış." ifadelerini kullanırken, ligdeki şampiyonluk favorisini de açıkladı.

İŞTE TOLGAY ARSLAN'IN AÇIKLAMALARI:

"İYİ BİR TAKIMIZ VE GÜÇLÜ BİR KADROMUZ VAR"

"İYİ BİR TAKIMIZ VE GÜÇLÜ BİR KADROMUZ VAR"
Ligin iyi takımlarından biri olduklarını söyleyen Arslan, "Bu sezon çok iyi gidiyoruz. Takım 2-3 sezondur beraber. Önemli oyuncular gitti ama takım çok bozulmadı ve bu bizim için büyük avantaj. Yani gelen isimler de katkı sağladı ve geniş bir kadroya sahibiz. Üst sırada bitirmek istiyoruz. İlk 8'de bitirebilirsek iyi bir başarı olur. Ama kariyerim boyunca tüm sezonu hiç değerlendirmek istemedim, futbolu maç maç değerlendirmek daha doğru. Önümüzdeki 3 maçımız çok kritik ve o maçları kazandığımızda sezonu üst sırada bitirebiliriz" diye konuştu.

"SÜPER LİG'E DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"

"SÜPER LİG'E DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM"
İtalya'da mutlu olduğunu ve futboldan keyif aldığını belirten Arslan, "Süper Lig'e dönmeyi düşünmüyorum. Serie A çok kaliteli bir lig. Benim için bu kadar iyi gideceğini belki de kimse tahmin etmemişti. Türkiye'ye dönme planım yok, burada çok mutluyum. Futbola odaklandım. Buradaki futbol yapısı Türkiye'ye göre çok farklı. Bu seviyede birkaç sezon daha forma giymek istiyorum" şeklinde konuştu.

"SERIE A, SÜPER LİG'DEN DAHA KALİTELİ"

"SERIE A, SÜPER LİG'DEN DAHA KALİTELİ"
Forma giydiği 3 ligi de değerlendiren orta saha oyuncusu, "Almanya ve İtalya ligi arasında çok fark yok. İtalya Serie A biraz daha iyi bir lig ve çok kaliteli oyuncular var. Top hiç durmuyor, sürekli oyunda ve git gel oluyor. Hakemler de kolay kolay faul çalmıyor. Fizik gücü yüksek bir lig ve taktiksel anlamda çok şey öğrendim. İtalya'da taktiğe çok önem veriyorlar. Süper Lig'de ise takımlara daha çok alan veriliyor. Maçlar daha çabuk kopuyor. Serie A, Süper Lig'den daha kaliteli" dedi.

"EMİRHAN İLKHAN BENİM ÇOK SEVDİĞİM BİR OYUNCU"

"EMİRHAN İLKHAN BENİM ÇOK SEVDİĞİM BİR OYUNCU"
İtalya'nın zor bir lig olduğunu ve gelen futbolcuların öncelikle sabırlı bir şekilde çalışmaları gerektiğine vurgu yapan Arslan, DHA'ya yaptığı açıklamalarda, "İlk önce idmanlara alışmak gerekiyor çünkü idmanlar çok farklı. Çok tempolu. Fiziksel anlamda daha güçlü antrenmanlar yapılıyor. Sabırlı olmak gerekiyor. Türk oyuncularını biliyoruz, ben de öyleyim. Çok hırslıyız ve her zaman oynamak istiyoruz. Önce alışman gerekiyor çünkü basit bir lig değil."

"İlk zamanlar antrenmanlarda zorluk çekiyorsun. Benim de ilk 3 ayım zor geçti. Tecrübem de vardı ve başardım. En son Emirhan İlkhan geldi. Benim çok beğendiğim bir oyuncu. Daha çok genç. Avrupa'nın en büyük liglerinden birine gelip hemen oynaman mümkün değil. Adaptasyon süreci gerekiyor. Sabırlı olmak gerekiyor. Şans gelecek ve bireysel çalışmalarını sürdürmeli. Şans gelecek ve oynamıyorum Türkiye'ye mi dönsem dememeli" ifadelerini kullandı.
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