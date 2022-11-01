Hem Beşiktaş hem Fenerbahçe'de oynamıştı! Milli yıldız şampiyonluk favorisini açıkladı

İtalya Serie A ekibi Udinese forması giyen Tolgay Arslan, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Arslan, "Şenol Güneş çok büyük bir hoca. Hocaları değerlendirdiğimde de görüyorum ki gerçekten de büyük bir hocaymış." ifadelerini kullanırken, ligdeki şampiyonluk favorisini de açıkladı. İŞTE TOLGAY ARSLAN'IN AÇIKLAMALARI:

"İYİ BİR TAKIMIZ VE GÜÇLÜ BİR KADROMUZ VAR" Ligin iyi takımlarından biri olduklarını söyleyen Arslan, "Bu sezon çok iyi gidiyoruz. Takım 2-3 sezondur beraber. Önemli oyuncular gitti ama takım çok bozulmadı ve bu bizim için büyük avantaj. Yani gelen isimler de katkı sağladı ve geniş bir kadroya sahibiz. Üst sırada bitirmek istiyoruz. İlk 8'de bitirebilirsek iyi bir başarı olur. Ama kariyerim boyunca tüm sezonu hiç değerlendirmek istemedim, futbolu maç maç değerlendirmek daha doğru. Önümüzdeki 3 maçımız çok kritik ve o maçları kazandığımızda sezonu üst sırada bitirebiliriz" diye konuştu.

"SÜPER LİG'E DÖNMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM" İtalya'da mutlu olduğunu ve futboldan keyif aldığını belirten Arslan, "Süper Lig'e dönmeyi düşünmüyorum. Serie A çok kaliteli bir lig. Benim için bu kadar iyi gideceğini belki de kimse tahmin etmemişti. Türkiye'ye dönme planım yok, burada çok mutluyum. Futbola odaklandım. Buradaki futbol yapısı Türkiye'ye göre çok farklı. Bu seviyede birkaç sezon daha forma giymek istiyorum" şeklinde konuştu.

"SERIE A, SÜPER LİG'DEN DAHA KALİTELİ" Forma giydiği 3 ligi de değerlendiren orta saha oyuncusu, "Almanya ve İtalya ligi arasında çok fark yok. İtalya Serie A biraz daha iyi bir lig ve çok kaliteli oyuncular var. Top hiç durmuyor, sürekli oyunda ve git gel oluyor. Hakemler de kolay kolay faul çalmıyor. Fizik gücü yüksek bir lig ve taktiksel anlamda çok şey öğrendim. İtalya'da taktiğe çok önem veriyorlar. Süper Lig'de ise takımlara daha çok alan veriliyor. Maçlar daha çabuk kopuyor. Serie A, Süper Lig'den daha kaliteli" dedi.

"EMİRHAN İLKHAN BENİM ÇOK SEVDİĞİM BİR OYUNCU" İtalya'nın zor bir lig olduğunu ve gelen futbolcuların öncelikle sabırlı bir şekilde çalışmaları gerektiğine vurgu yapan Arslan, DHA'ya yaptığı açıklamalarda, "İlk önce idmanlara alışmak gerekiyor çünkü idmanlar çok farklı. Çok tempolu. Fiziksel anlamda daha güçlü antrenmanlar yapılıyor. Sabırlı olmak gerekiyor. Türk oyuncularını biliyoruz, ben de öyleyim. Çok hırslıyız ve her zaman oynamak istiyoruz. Önce alışman gerekiyor çünkü basit bir lig değil."