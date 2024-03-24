Hem sade hem şık... Neslihan Atagül İtalya tarzıyla gündem oldu! "Su gibi..."

Neslihan Atagül program için "Bizi harika ağırladılar. Hem iş, hem ziyaret oldu. Biraz çalıştık, biraz da gezdik. Kısaydı tabii ama bu hafta sonunda program yayınlanacak sanırım. Talk show programıydı, normal ve güzel bir sohbet ettik. Orada Türk dizilerine aşırı hayranlık durumu var. Bu beni memnun ediyor, bence diğer oyuncu arkadaşlarımı da çok memnun ediyordur" demişti.