Hem sade hem şık... Neslihan Atagül İtalya tarzıyla gündem oldu! "Su gibi..."

Son dönemde boşanacakları haberleriyle gündeme gelen ve bu iddiaları her fırsatta reddeden Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu sık sık adından söz ettiren bir çift. Özel hayatlarıyla gündemden düşmeyen ikiliden Atagül İtalya'ya gitti.
'Sefirin Kızı', 'Kara Sevda' ve 'Yaprak Dökümü' gibi yapımlarda yer alan Neslihan Atagül "Verissimo" programına konuk oldu.
'Sefirin Kızı', 'Kara Sevda' ve 'Yaprak Dökümü' gibi yapımlarda yer alan Neslihan Atagül "Verissimo" programına konuk oldu.
Program için beyaz transparan detaylı bir kıyafet seçen güzel oyuncu hayranlarından tam not aldı.
Güzel oyuncunun tarzına "Çok şık", "Su gibi", "Bayıldım", "Çuval da giyse yakışıyor" yorumları yağdı.
Neslihan Atagül program için "Bizi harika ağırladılar. Hem iş, hem ziyaret oldu. Biraz çalıştık, biraz da gezdik. Kısaydı tabii ama bu hafta sonunda program yayınlanacak sanırım. Talk show programıydı, normal ve güzel bir sohbet ettik. Orada Türk dizilerine aşırı hayranlık durumu var. Bu beni memnun ediyor, bence diğer oyuncu arkadaşlarımı da çok memnun ediyordur" demişti.