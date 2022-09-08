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Hentbolda Erkekler Süper Kupa Finali'ne doğru

08.09.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş Yurtbay Seramik Başantrenörü Korer Koral: - "İyi bir maç olmasını diliyorum. Tabii ki her maç olduğu gibi hedefimiz kazanmak" - Beykoz Belediyespor Başantrenörü Mesut Ilgın: - "Baştan sona kadar mücadeleyi bırakmadan, son düdüğe kadar galip gelmek için savaşacağız"

Beşiktaş Yurtbay Seramik Başantrenörü Korer Koral ile Beykoz Belediyespor Başantrenörü Mesut Ilgın, yarın Ankara'da oynayacakları Hentbol Erkekler Süper Kupa Finali'ni değerlendirdi.

Türkiye Hentbol Federasyonu merkez yerleşkesinde yapılan basın toplantısında konuşan siyah-beyazlı takımın başantrenörü Koral, öncelikle güzel bir maç olmasını dilediklerini belirterek, "Avantajı ve dezavantajı olan bir hazırlık sezonu geçirdik. Burada milli takıma en çok oyuncu veren iki takımın antrenörleriyiz. Kadromuzda çok fazla bir değişiklik olmaması sebebiyle de oldukça hazır durumdayız diye düşünüyorum." dedi.

Korel, "Yarınki maçın hem hentbol adına hem Süper Lig başlangıcı adına hem kendimiz ve oyuncularımız adına iyi geçmesini diliyorum. Tabii ki her maç olduğu hedefimiz kazanmak. Rakibimizin gücünü de biliyoruz. Onlara her zaman değer verdiğimi ifade ediyorum. Hentbol severlerin izlerken zevk alacağı bir maç olmasını diliyorum. İki takıma da başarılar diliyorum." diye konuştu.

Beşiktaş Yurtbay Seramik Kaptanı Ozan Arifoğlu ise "Sezonun ilk maçı tabii ki önemli. Sezona kupayla başlamak her zaman önceliklidir, özgüven kazandırır. Rakibimize saygı duyuyoruz, İddialı bir takım. Kolay bir maç geçeceğini düşünmüyoruz. Yarın iyi olan kazansın. Taraftarlarımızı maça bekliyoruz. İnşallah kupayı alıp camiamıza ve taraftarlarımıza armağan etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

- Ilgın: "Lig öncesi bu kupayla moral bulmak istiyoruz"

Beykoz Belediyespor Başantrenörü Mesut Ilgın, her iki takıma da yarınki maçta başarılar dilediğini belirterek, "Sonuna kadar çekişmenin devam ettiği, hatta uzatmalara ve penaltılara kaldığı bir maç olsun ki uzun yıllar hafızalarda kalsın. Hentbola değer katan bir maç olsun. Kazanılacak üç kupadan bir tanesi ve tabii ki çok önemli." dedi.

Yeni sezonda ligin çok çekişmeli geçeceğini belirten Ilgın, "Lig öncesi bu kupayla moral bulmak istiyoruz. O yüzden baştan sona kadar mücadeleyi bırakmadan, son düdüğe kadar galip gelmek için savaşacağız." diye konuştu.

Beykoz Belediyespor Kaptanı Çağlayan Öztürk de konumasında, "Süper Kupa geçtiğimiz sezonun en güçlü, en başarılı iki takımının mücadele edeceği bir müsabaka olacak. Beşiktaş ile daha önce de birçok maç oynadık. Bütün maçlarımız kıran kırana geçiyor. Şimdiye kadar oynadığımız maçlarda hentbol severlere çok keyifli ve güzel bir mücadeleler seyrettirdik. Bu maçın da öyle olacağını tahmin ediyorum. Hazırlıklarımızı tamamladık. Sezona böylesine sert bir maçla başlamak bizim de kendimizi görmek için iyi bir sınav olacak. İki takıma da başarılar diliyorum. İyi olan kazansın." değerlendirmesinde bulundu.

Hentbolda Erkekler Süper Kupa Finali'ne doğru

- Beşiktaş Yurtbay Seramik Başantrenörü Korer Koral: - "İyi bir maç olmasını diliyorum. Tabii ki her maç olduğu gibi hedefimiz kazanmak" - Beykoz Belediyespor Başantrenörü Mesut Ilgın: - "Baştan sona kadar mücadeleyi bırakmadan, son düdüğe kadar galip gel

Hentbolda Erkekler Süper Kupa Finali'ne doğru

Hentbolda Erkekler Süper Kupa Finali'ne doğru

Hentbolda Erkekler Süper Kupa Finali'ne doğru

Hentbolda Erkekler Süper Kupa Finali'ne doğru

Hentbolda Erkekler Süper Kupa Finali'ne doğru

Hentbolda Erkekler Süper Kupa Finali'ne doğru

Hentbolda Erkekler Süper Kupa Finali'ne doğru

Hentbolda Erkekler Süper Kupa Finali'ne doğru

Hentbolda Erkekler Süper Kupa Finali'ne doğru

Hentbolda Erkekler Süper Kupa Finali'ne doğru

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