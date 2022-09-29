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Henüz bitmedi! Torrent geri dönüyor... Beklenmedik adreste kameralara yakalandı

29.09.2022 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Galatasaray'da yarım sezonluk görevi süresince performansı beklentilerin altında kalan Domenec Torrent, Dursun Özbek'in başkanlığa gelmesinin ardından gönderilmiş yerine Okan Buruk getirilmişti. İspanyol teknik adamın Galatasaray'dan ayrılmasının ardından yeni adresi merak konusu olurken, hala Türkiye'de olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Galatasaray'da Burak Elmas döneminde Fatih Terim'in ardından takımın başına getirilen ancak görev yaptığı yarım sezonda istenilen sonuçların alınamaması sonrası takımdan gönderilen Domenec Torrent Türkiye macerasını henüz sonlandırmadı.

'SÜPER LİG'DE DEVAM EDECEK'

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Şu anda boşta olan ve Türkiye'deki maçları seyreden İspanyol çalıştırıcının Türkiye'den ayrılmamasının nedeni merak edilirken, Süper Lig kariyerine devam edeceği ve yeni bir takım çalıştırmaya hazırlandığı iddia edilmişti.

BEŞİKTAŞ'TA GÖRÜNTÜLENDİ!

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Son olarak Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçını Vodafone Park'ta takip eden 60 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı için Rıza Çalımbay'ın yerine Sivasspor'un başına geçeceği iddia edilirken, karşılaşmanın ardından ülkesine dönüp dönmediği merak edilen Torrent İstanbul'da görüntülendi.

Beşiktaş'ın ünlü kahvaltıcılar karşısında görüntülenen Domenec Torrent, bir futbolseverle fotoğraf çekindiği an objektiflere yansıdı.

İŞTE O FOTOĞRAF

PLKPLK

DOMENEC TORRENT'İN GALATASARAY'DAKİ GÖREVİNDEN KARELER

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