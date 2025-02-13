Herkes Abdülkerim Bardakcı'yı konuşuyor! Çizgiden 2 top çıkardı, AZ Alkmaar maçına damga vurdu...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında AZ Alkmaar ile karşılaşan temsilcimizde mücadelenin 19. dakikasında maça damga vuran bir an yaşandı.

KALECİYİ GEÇTİ, ABDÜLKERİM ÖNLEDİ

Mücadelede Hollanda ekibinin 1-0 önde olduğu dakikalarda Clasie'nin Defansın arkasına sarkan Poku'ya gönderdiği uzun topta Poku, kaleci Muslera'dan sıyrıldı. Poku boş kaleye topu ağlara göndermek isterken Abdülkerim, son anda araya girerek büyük bir tehlikeyi önledi ve Alkmaar'ın kullandığı köşe vuruşu sonrası dönen topta gelişen Galatasaray atağında Sallai'nin müthiş şutunda skora denge geldi.

BU KEZ ÇİZGİDEN ÇIKARDI

Maçın 34. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Abdülkerim bu kez Lahdo'nun ceza sahası solundan çektiği şutu çizgiden çıkardı.

TRİBÜNLERDEN ALKIŞ

Abdülkerim'in yaptığı bu müdahale tribünlerden büyük alkış alırken sosyal medyada da gündem oldu.

İŞTE O ANLAR...

*(Görüntüler TRT 1'den alınmıştır)