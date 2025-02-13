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  4. Herkes Abdülkerim Bardakcı'yı konuşuyor! Çizgiden 2 top çıkardı, AZ Alkmaar maçına damga vurdu...

Herkes Abdülkerim Bardakcı'yı konuşuyor! Çizgiden 2 top çıkardı, AZ Alkmaar maçına damga vurdu...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
13.02.2025 23:46
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında AZ Alkmaar ile karşılaşan Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı maça adeta damga vurdu. 19. dakikada Muslera'yı dahi geçen Poku'ya inanılmaz bir müdahale yapan tecrübeli oyuncu, 34. dakikada bir kez daha sahneye çıktı. İşte detaylar...

Abdülkerim Bardakcı

Abdülkerim Bardakcı

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında AZ Alkmaar ile karşılaşan temsilcimizde mücadelenin 19. dakikasında maça damga vuran bir an yaşandı.

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23:00 61'
AZ Alkmaar AZ Alkmaar
3 - 1
Galatasaray Galatasaray

KALECİYİ GEÇTİ, ABDÜLKERİM ÖNLEDİ

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Mücadelede Hollanda ekibinin 1-0 önde olduğu dakikalarda Clasie'nin Defansın arkasına sarkan Poku'ya gönderdiği uzun topta Poku, kaleci Muslera'dan sıyrıldı. Poku boş kaleye topu ağlara göndermek isterken Abdülkerim, son anda araya girerek büyük bir tehlikeyi önledi ve Alkmaar'ın kullandığı köşe vuruşu sonrası dönen topta gelişen Galatasaray atağında Sallai'nin müthiş şutunda skora denge geldi.

BU KEZ ÇİZGİDEN ÇIKARDI

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Maçın 34. dakikasında bir kez daha sahneye çıkan Abdülkerim bu kez Lahdo'nun ceza sahası solundan çektiği şutu çizgiden çıkardı.

TRİBÜNLERDEN ALKIŞ

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Abdülkerim'in yaptığı bu müdahale tribünlerden büyük alkış alırken sosyal medyada da gündem oldu.

İŞTE O ANLAR...

*(Görüntüler TRT 1'den alınmıştır)

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UEFA Avrupa Ligi Abdülkerim Bardakcı son dakika galatasaray
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