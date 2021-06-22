EURO 2020 tüm heyecanıyla devam ediyor. Bu akşam Hırvatistan ve İskoçya karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu anlar ekranlardan canlı olarak izlenebilecek. Peki Hırvatistan İskoçya maçı nerede oynanacak? Hırvatistan İskoçya maçı hangi kanalda ve saat kaçta? İşte ayrıntılar...
Hırvatistan İskoçya maçı ne zaman ve nerede oynanacak?
EURO 2020 D Grubu'nun üçüncü maçında Hırvatistan ve İskoçya karşı karşıya gelecek.
HIRVATİSTAN İSKOÇYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?
Karşılaşma, İskoçya'nın Glasgow kentindeki Hampden Park'ta meydana gelecek.
HIRVATİSTAN İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?
Hırvatistan İskoçya mücadelesi bu akşam (22 Haziran 2021) gerçekleşecek. Saat 22.00'da başlayacak olan maç TRT Spor ekranlarından canlı takip edilecek.
Önceki maçlarda istediği skoru elde edemeyen Hırvatistan bu akşamki maçta elinden geleni yapmaya çalışacak.
İskoçya, İngiltere'den bir puan almış ve beklenmedik sonuçların doğmasına neden olmuştu. Bu akşam evinde gerçekleşecek maçta İskoçya'nın performansı merak konusu olacak.
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