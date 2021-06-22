EURO 2020 tüm heyecanıyla devam ediyor. Bu akşam Hırvatistan ve İskoçya karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu anlar ekranlardan canlı olarak izlenebilecek. Peki Hırvatistan İskoçya maçı nerede oynanacak? Hırvatistan İskoçya maçı hangi kanalda ve saat kaçta? İşte ayrıntılar...