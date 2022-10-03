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House of the Dragon'un yıldızı Olivia Cooke Rihanna'nın markası için çok cesur

03.10.2022 08:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

House of the Dragon'un yıldızı Olivia Cooke seksi Savage x Fenty kampanyasını duyurdu. Rihanna'nın markası için kamera karşısına geçen Cooke siyah iç çamaşırlarıyla sosyal medyayı salladı.

House of the Dragon ile kariyerinin zirvesinde olan Olivia Cooke iddialı pozlarla gündemde. House of the Dragon dizisinde Alicent Hightower karakterini canlandıran güzel oyuncu, Rihanna'nın markası Savage x Fenty için kamera karşısına geçti.

"RİHANNA İÇİN UÇURUMDAN ATLARDIM"

Yeni kampanyada Cooke siyah sutyen ve külotun üzerine tek askılı bir file elbise giyerek kırmızı bir perdeden çıktı.
Güzel oyuncu iddialı pozlarını paylaşıp "Rihanna için bir uçurumdan atlardım, bu daha iyi bir seçenek gibi geldi" dedi.
Olivia Cooke'un paylaşımı binlerce beğeni aldı. Marka da güzel oyuncunun pozlarını "Bir kraliçeye uygun. Dantel ve deri, demir bir taht için çok uygun görünüyor" notuyla paylaştı.
Diğer pozlar ise "Müstehcene hizmet. Kulesinin tepesinde" notuyla servis edildi.
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Anahtar Kelimeler:
Rihanna olivia cooke Oyuncu
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