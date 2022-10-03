House of the Dragon'un yıldızı Olivia Cooke Rihanna'nın markası için çok cesur

House of the Dragon ile kariyerinin zirvesinde olan Olivia Cooke iddialı pozlarla gündemde. House of the Dragon dizisinde Alicent Hightower karakterini canlandıran güzel oyuncu, Rihanna'nın markası Savage x Fenty için kamera karşısına geçti.

"RİHANNA İÇİN UÇURUMDAN ATLARDIM"

Yeni kampanyada Cooke siyah sutyen ve külotun üzerine tek askılı bir file elbise giyerek kırmızı bir perdeden çıktı.

Güzel oyuncu iddialı pozlarını paylaşıp "Rihanna için bir uçurumdan atlardım, bu daha iyi bir seçenek gibi geldi" dedi.

Olivia Cooke'un paylaşımı binlerce beğeni aldı. Marka da güzel oyuncunun pozlarını "Bir kraliçeye uygun. Dantel ve deri, demir bir taht için çok uygun görünüyor" notuyla paylaştı.