Ian Kasırgası büyük yıkıma sebep olmuştu! Ahu Tuğba ve kızı Anjelik Calvin'in evi sular altında kaldı... Korkunç anlar

Büyük yıkım bırakan Ian Kasırgası'nda Yeşilçam'a damga vuran isimlerden Ahu Tuğba'nın evi de hazar aldı. Ahu Tuğba ve kızı Anjelik Calvin'in Miami'deki evi büyük yıkımda sular altında kaldı. Uzun süredir polis olan kızıyla Miami'deki evlerinde gözlerden uzak bir hayat süren Ahu Tuğba hayatının en zor günlerini yaşıyor.

EVİN İKİNCİ KATINA ÇIKARAK KURTULDULAR

Anne-kızın Miami'deki havalimanına yaklaşık 2.5 saatlik mesafede bulunan evleri, kasırgada sular altında kaldı.

Kasırganın en şiddetli olduğu anda ikinci kata çıkıp canlarını kurtaran Ahu Tuğba ile Anjelik Calvin, daha sonra çaresizce evlerini terk etti. Takvim'de yer alan habere göre; anne kız akrabalarına sığındı.

Arabaları da tıpkı evleri gibi suların altına gömülen anne-kız, çareyi ülkenin daha güneyinde yaşayan Anjelik'in babaannesine gitmekte buldu.