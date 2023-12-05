İBB ve Melike Şahin arasında kriz! "Yaşanan rezaletle ilgili..." deyip ekledi: Resmen hedef tahtasına konuldum

"Cumartesi akşamı yaşanan rezaletle ilgi ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Çünkü hem bir özür borcum var hem de çok büyük bir haksızlığa uğradım. Bunu benim ağzımdan da dinlemenizi isterim. Öncelikle o akşam alana gelen binlerce öğretmenimizden çok çok özür dilerim. Öyle ya da böyle, onun hatası bunun hatası, evet benimle hiç ilgisi yok ama sonuçta benim konserimdi ve siz bu rezaleti yaşamak zorunda kaldınız. Tüm samimiyetimle söylüyorum çok özür dilerim."