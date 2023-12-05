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İBB ve Melike Şahin arasında kriz! "Yaşanan rezaletle ilgili..." deyip ekledi: Resmen hedef tahtasına konuldum

05.12.2023 08:57 | Son Güncelleme:
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İBB'nin düzenlediği konsere, aşırı rüzgar nedeniyle çıkmadığı iddia edilen ve bu yüzden sert eleştiriler alan şarkıcı Melike Şahin sessizliğini bozdu. "Yaşanan rezaletle ilgili ben de bir şeyler söylemek istiyorum" diyen Şahin İBB'ye sert çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) düzenlediği öğretmenlere özel konserde sahne alacak olan şarkıcı Melike Şahin, şiddetli rüzgar nedeniyle son anda konsere çıkmadı. Saatlerce konser alanında bekleyen öğretmenler şarkıcıya tepki gösterdi. Önce Melike Şahin'den, ardından İBB'den açıklama geldi. İBB'nin, Şahin'in ekibini suçladığı açıklama sonrası şarkıcı ağır eleştirilere maruz kaldı.

"Yaşanan rezaletle ilgili ben de bir şeyler söylemek istiyorum" diyen Şahin sessizliğini bozdu. Melike Şahin rüzgarın alandakilerin de can güvenliğini tehdit ettiğini belirterek, "Öğretmenlerimizden çok özür diliyorum. Karşı tarafın açıklaması gerçekten beni şaşırttı, üzdü. Ben resmen hedef tahtasına konuldum. Bu konuda çok konuşurum ama bir yerde kendimi durdurmaya çalışıyorum" ifadelerini kullandı.


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"BU REZALETİ YAŞAMAK ZORUNDA KALDINIZ"

Şahin, yaşananların kendisiyle bir alakasının olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Cumartesi akşamı yaşanan rezaletle ilgi ben de bir şeyler söylemek istiyorum. Çünkü hem bir özür borcum var hem de çok büyük bir haksızlığa uğradım. Bunu benim ağzımdan da dinlemenizi isterim. Öncelikle o akşam alana gelen binlerce öğretmenimizden çok çok özür dilerim. Öyle ya da böyle, onun hatası bunun hatası, evet benimle hiç ilgisi yok ama sonuçta benim konserimdi ve siz bu rezaleti yaşamak zorunda kaldınız. Tüm samimiyetimle söylüyorum çok özür dilerim."

"RÜZGAR ESTİ SAHNEYE ÇIKMADI GİBİ BİR ŞEY YOK"

"RÜZGAR ESTİ SAHNEYE ÇIKMADI GİBİ BİR ŞEY YOK"

"Size yansıtıldığı gibi rüzgar esti sahneye çıkmadı gibi bir şey yok" diyen Melike Şahin "Sahnenin sağında ve solundaki led ekranlar, hoparlörler, enstrümanlar, rüzgar vurduğu zaman bunların hepsinin sallandığı, can güvenliğinin olmadığı bir durum vardı. Sadece bizim açımızdan değil, dinleyiciler de bundan zarar görebilirdi. Herhangi birisinin üzerine yıkılabilirdi" dedi.

"RESMEN HEDEF TAHTASINA OTURTULDUM"

"RESMEN HEDEF TAHTASINA OTURTULDUM"

Melike Şahin konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Gün boyunca ekibim can güvenliği temalı bir iletişim tutturmaya çalışmışken karşı tarafın tepkisi, yaptığı açıklama gerçekten beni çok şaşırttı ve üzdü. Ben resmen hedef tahtasına konuldum. Hakkımda karalama kampanyası başlatıldı. Benim bu konuyla alakam bile yok. Hakikaten o açıklamayı o üslupla yazan kişiye gerçekten teessüf ederim. Bu konuda ben çok konuşurum ama bir yerde kendimi durdurmaya çalışıyorum.

"UTANÇ VERİCİ BİR AKŞAMDI"

"UTANÇ VERİCİ BİR AKŞAMDI"

Yani sizin anladığınız gibi şımarıkça bir sebepten konsere çıkmadım gibi bir durum yok. Olamaz zaten böyle bir şey. Biz sabah bayram günü gibi yaşasın bugün konsere çıkacağız diye dört dönüyoruz. Biz de çok üzülüyoruz.

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