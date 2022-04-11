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  4. İbrahim Tatlıses ile Ayşegül Yıldız'ın kızları Elif Ada 10 yaşında! "Babasının kopyası"

İbrahim Tatlıses ile Ayşegül Yıldız'ın kızları Elif Ada 10 yaşında! "Babasının kopyası"

11.04.2022 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2011-2013 yılları arasında evli kalan İbrahim Tatlıses ve Ayşegül Yıldız, kızlarının doğum günü için bir araya geldi. Yeni yaşını anne ve babasıyla doğum gününü kutlayan Elif Ada'ya sosyal medyada, "Babasının kızı", "Babasının tıpkısı" şeklinde yorumlar yağdı.

Geçtiğimiz yıl İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show'a konuk olan Elif Ada Tatlıses utangaç tavırlarıyla ilgi odağı olmuştu. Baba kızın diyalogları izleyenleri hem güldürmüş hem hüzünlendirmişti.

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İbrahim Tatlıses "Kötü zamanda doğdun. Ben şakır şakır oynadığım zamanları görsün isterdim. Beni affet kızım" sözleriyle gözyaşlarına boğulmuş, herkesi ağlatmıştı.

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İbrahim Tatlıses'in kızı Elif Ada Tatlıses doğum gününü annesi Ayşegül Yıldız ve babası ile kutladı.

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Pastasını anne-babası ile üfleyen Elif Ada "Canım babama ve canım anneme çok teşekkür ederim sizi çookk seviyorum" dedi.
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ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
SEHER DİLOVAN-ALAN DERE
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