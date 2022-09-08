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İbrahim Tatlıses, Manisa'da konser verdi

08.09.2022 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses, Manisa'da konser verdi

MANİSA (AA) - "İmparator" lakabıyla tanınan ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, Manisa'da konser verdi.

Şehrin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesince düzenlenen konserde ünlü şarkıcı, Manisalı hayranlarıyla buluştu.

İki hafta önce Bodrum'da kaza geçiren Tatlıses, tekerlekli sandalye üzerinde şarkılarını söyledi.

Seyircilerin de şarkılara eşlik ettiği konserde İbrahim Tatlıses, "Sarhoş", "Seni Sevmediğim Yalan", "Adana'ya Gel Gidek", "Mavi Mavi", "Hülya" ve "Bebeğim"in de aralarında bulunduğu birçok sevilen eseri seslendirdi.

Konserde Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Tatlıses'e arasında mesir macununun da bulunduğu yöresel ürünlerden oluşan hediyeyi verdi.

Vali Yaşar Karadeniz de Tatlıses'e çiçek takdim etti.

İbrahim Tatlıses, Manisa'da konser verdi

İbrahim Tatlıses, Manisa'da konser verdi

İbrahim Tatlıses, Manisa'da konser verdi

İbrahim Tatlıses, Manisa'da konser verdi

İbrahim Tatlıses, Manisa'da konser verdi

İbrahim Tatlıses, Manisa'da konser verdi

İbrahim Tatlıses, Manisa'da konser verdi

İbrahim Tatlıses, Manisa'da konser verdi

İbrahim Tatlıses, Manisa'da konser verdi

İbrahim Tatlıses, Manisa'da konser verdi

İbrahim Tatlıses, Manisa'da konser verdi

İbrahim Tatlıses, Manisa'da konser verdi

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Manisa İbrahim Tatlıses konser

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