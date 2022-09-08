Seyircilerin de şarkılara eşlik ettiği konserde İbrahim Tatlıses, "Sarhoş", "Seni Sevmediğim Yalan", "Adana'ya Gel Gidek", "Mavi Mavi", "Hülya" ve "Bebeğim"in de aralarında bulunduğu birçok sevilen eseri seslendirdi.

İbrahim Tatlıses, Manisa'da konser verdi

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