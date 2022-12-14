Icardi Arjantin'i de karıştırdı! Canlı yayında skandal iddia... 'Türkiye'ye dönmüyor, kulübü şüphe duyuyor'

Sezon başında yaptığı transferlerle ses getiren Galatasaray'da, taraftarları en çok heyecanlandıran isimlerden biri, Paris Saint-Germain'in Arjantinli yıldızı Mauricio Icardi olmuştu. Galatasaray ile 1 yıllık kiralık sözleşmesi bulunan Icardi, takıma katıldığı ilk dönemde beklentilerin altında bir performans sergilerken, son dönemdeki performansıyla umut vermişti.
Süper Lig'de şu ana kadar 6 karşılaşmada görev alan Icardi, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. En az futbolu kadar Wanda Nara ile olan ilişkisi ile de gündemden düşmeyen Icardi, 2022 Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada bir dargın bir barışık olduğu sevgilisi ile Maldivler'de tatil yaptı.
Yıldız golcü, antrenmanların başlamasıyla birlikte Türkiye'ye dönerken, 29 yaşındaki oyuncu, takımla birlikte antrenmanlara başladı.
Arjantinli yıldız, Florya'da gerçekleşen idmanda talihsiz bir sakatlık yaşarken, Sarı - kırmızılı kulüpten konuyla alakalı yapılan açıklamada "Sakatlığı bulunan Mauro Icardi, tedavisinin ilk bölümü için ülkesi Arjantin'e giderken tedavinin ikinci kısmına Türkiye'ye dönüşünde sağlık heyetimiz tarafından devam edilecektir" ifadelerine yer verilmişti.
Tüm bunlar yaşanırken, tedavisi için ülkesi Arjantin'e giden golcü oyuncu için, Arjantin'de yayın yapan El Trece TV'de ilgili skandal bir iddia ortaya atıldı. Yayında Icardi'nin sakatlığıyla ilgili olarak, "Wanda Nara'nın yanına gelmek için uydurdu. Kulübü de bu sakatlıktan büyük ölçüde şüphe duyuyor" diye ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca yayında "Galatasaray, Mauro Icardi'nin tedavisine Arjantin'de devam edileceğini açıkladı, ancak bir dönüş tarihi yok. Takım maçlara çıkıyor, ancak Icardi'nin dönüş tarihi belli değil" diye de eklendi.