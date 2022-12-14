Icardi Arjantin'i de karıştırdı! Canlı yayında skandal iddia... 'Türkiye'ye dönmüyor, kulübü şüphe duyuyor'

Süper Lig'de şu ana kadar 6 karşılaşmada görev alan Icardi, 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. En az futbolu kadar Wanda Nara ile olan ilişkisi ile de gündemden düşmeyen Icardi, 2022 Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada bir dargın bir barışık olduğu sevgilisi ile Maldivler'de tatil yaptı.