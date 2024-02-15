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  4. Icardi gol atmadı ama öyle bir şey yaptı ki! Sosyal medyayı alt üst etti, en çok konuşulan isim oldu

Icardi gol atmadı ama öyle bir şey yaptı ki! Sosyal medyayı alt üst etti, en çok konuşulan isim oldu

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.02.2024 21:32 | Son Güncelleme:
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Çekya ekibi Sparta Prag'ı konuk eden Galatasaray'da Mauro Icardi karşılaşmanın ilk yarısına attığı paslarla adeta damgasını vurdu. Arjantinli yıldız Kerem Demirbay'ın pasında da asisti yapan isim olurken, sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu.

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray play-off turu ilk maçında Sparta Prag ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı temsilcimiz Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken Sarı-Kırmızılılar'ın golü mücadelenin 19. dakikada Kerem Demirbay'dan geldi.

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20:45 İY
Galatasaray Galatasaray
1 - 0
Sparta Prag Sparta Prag

PASLARIYLA MEST ETTİ

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Golün pas ise Arjantinli yıldız Mauro Icardi'den gelirken, golcü ismin gerek bu pası gerekse öncesinde ayak dışı ile Barış Alper Yılmaz'a attığı harika pas taraftarları adeta mest etti.

Golü Kerem Demirbay atsa da Icardi'nin kilit pasları sonrası sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu.

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