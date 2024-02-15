Icardi gol atmadı ama öyle bir şey yaptı ki! Sosyal medyayı alt üst etti, en çok konuşulan isim oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray play-off turu ilk maçında Sparta Prag ile karşı karşıya geldi. İlk yarısı temsilcimiz Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlanırken Sarı-Kırmızılılar'ın golü mücadelenin 19. dakikada Kerem Demirbay'dan geldi.
Golün pas ise Arjantinli yıldız Mauro Icardi'den gelirken, golcü ismin gerek bu pası gerekse öncesinde ayak dışı ile Barış Alper Yılmaz'a attığı harika pas taraftarları adeta mest etti.
Golü Kerem Demirbay atsa da Icardi'nin kilit pasları sonrası sosyal medyada en çok konuşulan isim oldu.