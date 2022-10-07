Icardi resti çekti! Okan Buruk ile görüştü ve...

Galatasaray'ın Fransız devi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Mauro Icardi'nin transferi oldukça ses getirmişti. Galatasaray'a gelişinin ardından eşi Wanda Nara ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişkisi ile gündemden düşmeyen Arjantinli yıldız, Adana Demirspor deplasmanı kadrosundan ağrıları olduğu gerekçesiyle son anda çıkarılmış ve soluğu ülkesinde almıştı.

BURUK İLE ÖZEL GÖRÜŞME!

Buna karşın İstanbul'a zamanında dönen ve son iki antrenmana da katılan yıldız futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'la bir görüşme yaptı.

"FORMAYI İSTİYORUM"

Fanatik'in haberine göre; 29 yaşındaki santrfor hocası Okan Buruk ile yaptığı görüşmede "Ağrılarım geçti, herhangi bir sorun yok ve kendimi iyi hissediyorum. En kısa sürede iyi bir şekilde hazırlanıp formayı almak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk da antrenman performansına göre bir karar vereceğini, ancak BAY haftası nedeniyle önünde iyi bir fırsat olduğunu öğrencisine hatırlattı.

OKAN BURUK'TAN KARAR!

Özellikle bu hafta takımdaki gol sorununa odaklanan ve kadroda bazı değişiklikler yapmaya hazırlanan Okan hoca da, Icardi'yi bir an önce ilk 11'e adapte etmeyi hedefliyor. Icardi, Mertens ve Mata'nın birlikte oynadığında nasıl bir etki yaratacağını görmek isteyen Buruk, buna göre bir planlama yapacak. Üç oyuncu için de teknik ekibin özel bir çalışma programı hazırladığı ve Florya'daki idmanlar dışında da bireysel antrenmanların devam edeceği bildirildi.