SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Icardi resti çekti! Okan Buruk ile görüştü ve...

Icardi resti çekti! Okan Buruk ile görüştü ve...

07.10.2022 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Yeni sezonda Okan Buruk ile şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Galatasaray Süper Lig'in ilk 8 haftasında 17 puan toplamış durumda. Sarı-Kırmızılılar sezon öncesi yaptığı transferlerle de ses getirmeyi başarırken, geldiği günden bu yan henüz pek forma şansı bulamayan yıldız isim Mauro Icardi'den flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın Fransız devi Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Mauro Icardi'nin transferi oldukça ses getirmişti. Galatasaray'a gelişinin ardından eşi Wanda Nara ile yaşadığı inişli çıkışlı ilişkisi ile gündemden düşmeyen Arjantinli yıldız, Adana Demirspor deplasmanı kadrosundan ağrıları olduğu gerekçesiyle son anda çıkarılmış ve soluğu ülkesinde almıştı.

BURUK İLE ÖZEL GÖRÜŞME!

okan-buruk-tan-mauro-icardi-aciklamasi-1070297-5

Buna karşın İstanbul'a zamanında dönen ve son iki antrenmana da katılan yıldız futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'la bir görüşme yaptı.

"FORMAYI İSTİYORUM"

kapak_141816

Fanatik'in haberine göre; 29 yaşındaki santrfor hocası Okan Buruk ile yaptığı görüşmede "Ağrılarım geçti, herhangi bir sorun yok ve kendimi iyi hissediyorum. En kısa sürede iyi bir şekilde hazırlanıp formayı almak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk da antrenman performansına göre bir karar vereceğini, ancak BAY haftası nedeniyle önünde iyi bir fırsat olduğunu öğrencisine hatırlattı.

OKAN BURUK'TAN KARAR!

t25_okan-buruk-gaziantep-maci-329

Özellikle bu hafta takımdaki gol sorununa odaklanan ve kadroda bazı değişiklikler yapmaya hazırlanan Okan hoca da, Icardi'yi bir an önce ilk 11'e adapte etmeyi hedefliyor. Icardi, Mertens ve Mata'nın birlikte oynadığında nasıl bir etki yaratacağını görmek isteyen Buruk, buna göre bir planlama yapacak. Üç oyuncu için de teknik ekibin özel bir çalışma programı hazırladığı ve Florya'daki idmanlar dışında da bireysel antrenmanların devam edeceği bildirildi.

GALATASARAY & MAURO ICARDI

GELECEĞİ MERAK EDİLİYORDU

GELECEĞİ MERAK EDİLİYORDU
Fransa Ligue 1 devi Paris Saint-Germain'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mauro Icardi'nin geleceği merak ediliyordu.

HOCASI AYRILIĞI AÇIKLAMIŞTI

HOCASI AYRILIĞI AÇIKLAMIŞTI
PSG Teknik Direktörü Galtier, "Şampiyonlar Ligi seviyesinde oynamak isteyip istemediğine dair bir fikrim yok. Geçtiğimiz sezon çok az süre buldu ve onun gibi bir oyuncu için oynamak çok önemli. Son birkaç sezon onun için zor geçti. Belki de yeni bir macera ona iyi gelecektir ve kariyeri yeniden düzene girecektir." ifadelerini kullanarak Icardi'nin takımdan ayrılacağını resmen açıklamıştı.

LUIS CAMPOS DEVREDE

LUIS CAMPOS DEVREDE
Galatasaray'da Burak Elmas döneminde danışmanlık görevine getirilen ve sezon sonunda takımdan ayrılan Luis Campos, Mauro Icardi için sarı - kırmızılıların harekete geçmesinin ardından devreye girdi. Campos, PSG ve Galatasaray arasında yapılan görüşmelerde aktif rol oynayarak transferde kolaylık sağlamaya çalışıyor.

İSTANBUL'A GELDİLER

İSTANBUL'A GELDİLER
Öte yandan Arjantinli yıldızın Galatasaray'a transferi için flaş bir gelişme yaşandı. Haber Global'in haberine göre; Mauro Icardi ve menajeri Wanda Nara, transfer görüşmeleri için İstanbul'a geldi.

PSG İLE 92 MAÇ

PSG İLE 92 MAÇ
PSG formasıyla 92 resmi maça çıkan 29 yaşındaki golcü, 38 gol - 10 asistlik bir performans sergiledi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
son dakika galatasaray ak sezon buruk süper li da,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Mikrofon açık kaldı, belediye başkanının Özhaseki'ye yanıtı gündem oldu! "He de geç..."

Mikrofon açık kaldı, belediye başkanının Özhaseki'ye yanıtı gündem oldu! "He de geç..."

AK Parti'den beklenen açıklama! EYT, sözleşmeli personel ve geçici işçiler...

AK Parti'den beklenen açıklama! EYT, sözleşmeli personel ve geçici işçiler...

Hull City yeni hocasıyla anlaşamadı! Acun Ilıcalı yeni teknik direktörü son dakika olarak duyurdu

Hull City yeni hocasıyla anlaşamadı! Acun Ilıcalı yeni teknik direktörü son dakika olarak duyurdu

Fenerbahçe taraftarından Yunan medyasına tokat!

Fenerbahçe taraftarından Yunan medyasına tokat!

Okan Buruk'u çıldırtan hamle! Jesus'tan G.Saray'a transfer çalımı

Okan Buruk'u çıldırtan hamle! Jesus'tan G.Saray'a transfer çalımı

Wanda Nara'nın paylaşımı yürek hoplattı...

Wanda Nara'nın paylaşımı yürek hoplattı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kabinde kalan kıyafetleri topluyordu! Öyle bir şeye dokundu ki..

Kabinde kalan kıyafetleri topluyordu! Öyle bir şeye dokundu ki..

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Bunu yemekten vazgeçin! Sakat bırakabilir hatta öldürebilir!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Bu nasıl şaka! Çocuklar çığlık çığlığa kaçtı ama durmadı

Bu nasıl şaka! Çocuklar çığlık çığlığa kaçtı ama durmadı

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.