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İçişleri Bakanı Soylu, sağanağın olumsuz etkilediği Akyurt'a gitti

12.06.2022 20:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Soylu, sağanağın olumsuz etkilediği Akyurt'a gitti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sağanağın yaşamı olumsuz etkilediği Ankara'nın Akyurt ilçesinde incelemelerde bulundu.

Soylu, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ile akşam saatlerinde başlayan sağanağın ardından sel ve su baskınlarının yaşandığı ilçe merkezine geldi.

Kızıl ve Yıldırım mahallelerinde incelemelerde bulunan Soylu, Belediye Başkanı Ayık ile selden zarar gören iş yeri sahiplerinden bilgi aldı.

Ankara'nın Akyurt ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

İçişleri Bakanı Soylu, sağanağın olumsuz etkilediği Akyurt'a gitti

İçişleri Bakanı Soylu, sağanağın olumsuz etkilediği Akyurt'a gitti

Ankara'nın Akyurt ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Ankara'nın Akyurt ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Ankara'nın Akyurt ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Ankara'nın Akyurt ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

İçişleri Bakanı Soylu, sağanağın olumsuz etkilediği Akyurt'a gitti

İçişleri Bakanı Soylu, sağanağın olumsuz etkilediği Akyurt'a gitti

İçişleri Bakanı Soylu, sağanağın olumsuz etkilediği Akyurt'a gitti

İçişleri Bakanı Soylu, sağanağın olumsuz etkilediği Akyurt'a gitti

İçişleri Bakanı Soylu, sağanağın olumsuz etkilediği Akyurt'a gitti

İçişleri Bakanı Soylu, sağanağın olumsuz etkilediği Akyurt'a gitti

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