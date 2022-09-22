Iğdır'da bitkin halde bulunup tedavi edilerek doğaya salınan Bozkır kartalı, halka ve uydu vericisi takılarak takibe alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kentte bitkin halde bulunduktan sonra teslim edildiği Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü görevlilerince tedavi altına alınan bozkır kartalının tedavisi tamamlandı.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğince (IUCN) dünyada soyu hızla tükenen hayvanlar listesinde bulunan bozkır kartalı (Aquila nipalensis), KuzeyDoğa Derneği ekiplerince halkalandı.
Kanatlarının arkasına 9 gramlık uydu vericisi de takılarak takip altına alınan kartal, doğal ortamına bırakıldı.
Iğdır'da tedavisi sonrası bırakılan kartal uydu vericisiyle takip ediliyor
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