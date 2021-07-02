Igor Angelovski kimdir, nereli ve kaç yaşında? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Igor Angelovski mi olacak?

Sarı lacivertli taraftarlar Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü beklemeye koyuldu. Fenerbahçe'de heyecanlı bekleyiş sürerken, Makedonya Teknik Direktörü ve eski futbolcu Ihor Angelovski ile görüşmeler yapıldığı söylentisi gündeme geldi. Vatandaşlar "Igor Angelovski kimdir?" sorusunu merak ediyor. Peki Igor Angelovski kimdir, nereli? İşte detaylar...

Igor Angelovski kimdir?

Taraftarlar ve futbolseverlerin ilgiyle takip ettiği Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları devam ediyor. Son olarak Makedonya Teknik Direktörü Ihor Angelovski ile görüşmeler yapıldığı söylentileri gündeme geldi.

Futbolseverler iddia sonrası "İgor Angelovski kimdir?" sorusunu araştırmaya başladı.

İgor Angelovski nereli ve kaç yaşında? 2 Haziran 1976 tarihinde dünyaya gelen Igor Angelovski, Makedon profesyonel futbol menajeri ve eski futbolcudur . Yakın süreçte Kuzey Makedonya milli takımını yönetmiştir.

Üsküp'te dünyaya gelen eski futbolcu, oyuncu olarak Sloven Birinci Lig ile Publikum Celje'de 1998 ve 2000 arasında oynamıştır. Aynı zamanda Makedonija- Gjorce Petrov, Pelister, Cementarnica (iki kez) ve Pobeda ile oynamıştır.