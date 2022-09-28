İHH, "Yetim Dayanışma Günleri" için 30 ülkeye gitti

İSTANBUL (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ekipleri, bu yıl 11'incisi düzenlenen "Yetim Dayanışma Günleri" projesi (YDG) kapsamında 30 ülkeye doğru yola çıktı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, bu yıl "Büüüs Büyük İyilikler" sloganlı proje kapsamında, Türkiye dahil 31 ülkede yetimlere yönelik 202 farklı projenin uygulanması hedefleniyor.

Organizasyon kapsamında İHH ekiplerinin 30 ülkeye doğru yola çıktığı projelerde ev tamir ve inşası, seracılık, sağmal hayvan dağıtımları, sünnet organizasyonu, hijyen paketi dağıtımları, sağlık taraması, kırtasiye malzemesi dağıtımı, geziler, uçurtma şenlikleri, burs yardımı, şiir, kompozisyon ve bilgi yarışmaları yer alacak.

Ekipleri uğurlama programında konuşan İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın, 135 bin yetimi sponsorluk sistemi ile desteklediklerini belirterek, "Yetim Dayanışma Günleri" etkinlikleriyle dünyanın farklı coğrafyalarında yaşayan yetim çocukları sevindirmek ve mutluluklarına ortak olmak istediklerini kaydetti.

İHH Yetim Çalışmalarından Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Reşat Başer ise vakfın yetim çalışmalarına büyük önem verdiğinin aktararak, "Dünyada 153 milyon civarında yetim çocuğun olduğu tahmin ediliyor. Hep birlikte daha çok çocuğumuza destek olmak için daha fazla gayret göstermeliyiz." ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında İHH aracılığıyla yetimlere destek olmak isteyen bağışçılar, aylık 250 lira karşılığında bir yetimin sponsoru olabiliyor.

Bağışçılar, "YETİM" yazıp 3072’ye kısa mesaj (SMS) göndererek 10 lira yardımda bulunulabiliyor.

Daha yüksek tutarlarda bağış yapmak isteyenler, İHH'nın internet sitesinden ya da banka hesapları üzerinden açıklama kısmına "YETİM" yazarak destek olabiliyor.