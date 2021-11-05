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İHH'den Suriye'deki 8 bin 500 yetime kışlık kıyafet yardımı

05.11.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İHH'den Suriye'deki 8 bin 500 yetime kışlık kıyafet yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca Suriye'deki 8 bin 500 çocuğa kışlık kıyafet yardımı yapıldı.

Vakfın Suriye Çalışmaları Yetim Birimi Sorumlusu Erdal Ağca, yaptığı yazılı açıklamada, savaşın yetim bıraktığı çocukların sahipsiz kalmaması adına yardım faaliyetlerine devam ettiklerini bildirdi.

Bölgede halen çok sayıda yetimin korunaksız olduğunu vurgulayan Ağca, şunları kaydetti:

"Suriye'de 23 bin 943 yetimimize sponsorluk sistemimiz kapsamında her ay düzenli nakdi destek sağlıyoruz. Bu sayede yetimlerimizde maddi nedenlerle oluşabilecek mağduriyetin önüne geçmiş oluyoruz. Kış mevsiminin yaklaşıyor olması nedeniyle 8 bin 500 yetimimize yönelik kıyafet desteğimiz oldu. Bu yetimlerimiz İdlib, Azez, El Bab ve Cerablus bölgelerinde yaşıyor. Onları bölgelerdeki ücretsiz giyim mağazalarımıza götürdük. Mağazalarımızdan beğendikleri kıyafetleri aldılar."

Ağca, Suriye'de 2011'den bu yana devam eden yardım faaliyetlerinin süreceğini bildirdi.

İHH'den Suriye'deki 8 bin 500 yetime kışlık kıyafet yardımı

İHH'den Suriye'deki 8 bin 500 yetime kışlık kıyafet yardımı

İHH'dan Suriye'deki 8 bin 500 yetime kışlık kıyafet yardımı

İHH'dan Suriye'deki 8 bin 500 yetime kışlık kıyafet yardımı

İHH'dan Suriye'deki 8 bin 500 yetime kışlık kıyafet yardımı

İHH'dan Suriye'deki 8 bin 500 yetime kışlık kıyafet yardımı

İHH'dan Suriye'deki 8 bin 500 yetime kışlık kıyafet yardımı

İHH'dan Suriye'deki 8 bin 500 yetime kışlık kıyafet yardımı

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