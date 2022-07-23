Yıldırım, yarışmaya bir anda katılmaya karar verdiğini belirterek, "Çaylar çok sıcaktı. Boğazım hala yanıyor ancak birinciliği Türkiye'ye kazandırdığım için mutluyum." dedi.

İki dakikada 5 bardak çay içmek için yarıştılar

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