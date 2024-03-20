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  4. "İki evlilik yapanlar..." diyerek sordu! Nihat Hatipoğlu'nun verdiği cevap güldürdü

"İki evlilik yapanlar..." diyerek sordu! Nihat Hatipoğlu'nun verdiği cevap güldürdü

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
20.03.2024 12:00
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Nihat Hatipoğlu, sunduğu Nihat Hatipoğlu ile İftar programında yine izleyicilerden gelen sorulara cevap verdi. Bir izleyicinin "Hocam iki evlilik yapanlar ahirette hangi eşleriyle beraber olacak?" sorusuna yanıt veren Nihat Hatipoğlu, stüdyodakileri güldürdü.

Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayında izleyicilerden gelen sorulara cevap veriyor.

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CEVABI HERKESİ GÜLDÜRDÜ

İftar ve sahur programlarında soru alan Nihat Hatipoğlu gençlerden gelen soruları da yanıt vermeyi ihmal etmiyor.

Nihat Hatipoğlu ile Sahur programının 10. bölümünde ünlü ilahiyatçıya sorulan soru izleyecileri güldürdü.

Programa katılan bir izleyici Nihat Hatipoğlu'na "Hocam iki evlilik yapanlar ahirette hangi eşleriyle beraber olacak?" sorusunu yöneltti.

Soruya cevap veren Hatipoğlu'nun "E bakalım cennete girecekler mi? Önce bir cennete girmek lazım. Çünkü cennete girmeyenlere hanım yok" diye cevap vermesi izleyicileri güldürdü.

Hatipoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

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