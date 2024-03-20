"İki evlilik yapanlar..." diyerek sordu! Nihat Hatipoğlu'nun verdiği cevap güldürdü

Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayında izleyicilerden gelen sorulara cevap veriyor.
İftar ve sahur programlarında soru alan Nihat Hatipoğlu gençlerden gelen soruları da yanıt vermeyi ihmal etmiyor.
Nihat Hatipoğlu ile Sahur programının 10. bölümünde ünlü ilahiyatçıya sorulan soru izleyecileri güldürdü.
Programa katılan bir izleyici Nihat Hatipoğlu'na "Hocam iki evlilik yapanlar ahirette hangi eşleriyle beraber olacak?" sorusunu yöneltti.
Soruya cevap veren Hatipoğlu'nun "E bakalım cennete girecekler mi? Önce bir cennete girmek lazım. Çünkü cennete girmeyenlere hanım yok" diye cevap vermesi izleyicileri güldürdü.
Hatipoğlu, sözlerine şöyle devam etti: