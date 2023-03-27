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'İnanamıyorum!' Galatasaray'ın Domenec Torrent'e olan borcu ortaya çıktı! Milyonlarca euroluk ödeme için olay yorum!

27.03.2023 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, geçtiğimiz sezona başkan Burak Elmas ve teknik direktör Fatih Terim ile başlamıştı. Gelen kötü sonuçlar sonrasında Terim ile yollar ayrılmış ve göreve Domenec Torrent getirilmişti. Elmas'ın görevi sezon başında Dursun Özbek'e devretmesinin ardından görevden alınan İspanyol çalıştırıcıya sözleşme gereği tazminat ödeneceği ortaya çıkmıştı. Spor yazarı Serkan Korkmaz'dan Torrent'e olan borç hakkında flaş bir değerlendirme geldi.

Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun başında başkanlığa seçilen Burak Elmas, teknik direktör Fatih Terim ile anlaşmıştı. Sezona deneyimli çalıştırıcı ile başlayan Elmas, gelen kötü sonuçların ardından Terim ile bir görüşme gerçekleştirmiş ve yolları ayırma kararını tecrübeli teknik direktöre iletmişti. Fatih Terim'in görevden ayrılmasının ardından Galatasaray'ın başına Domenec Torrent getirilmişti.

DOMENEC TORRENT İÇİN FLAŞ YORUM

GÖREVDEN ALINMIŞTI

GÖREVDEN ALINMIŞTI

Sarı - kırmızılı kulübün 1,5 yıllık sözleşme imzaladığı Torrent, Elmas'ın başkanlık görevini Dursun Özbek'e devretmesinin ardından görevden alınmıştı.

BORÇ ORTAYA ÇIKTI

BORÇ ORTAYA ÇIKTI

Kontratı gereği tazminat ödenmesi gereken Torrent, Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etmişti. Sarı - kırmızılı kulübün İspanyol teknik adama olan borcu da ortaya çıktı.

FLAŞ DEĞERLENDİRME

FLAŞ DEĞERLENDİRME

Yıllık olağan mali genel kurul toplantısında açıklanan borç sonrası spor yazarı Serkan Korkmaz'dan flaş yorumlar geldi.

"TORRENT'E OLAN BORÇ..."

"TORRENT'E OLAN BORÇ..."

İşte Korkmaz'ın Fotomaç'taki değerlendirmeleri; "Camianın kanaat önderlerinden Hayrettin Kozak aynen şöyle söyledi; "Torrent ve beş yardımcısına toplam 10 milyon 570 bin Euro (222 milyon TL) borcumuz var." İnanamıyorum! Olacak şey değil! Torrent gibi hiç de gereği olmayan bir adama göz göre göre borçlandırıldı Galatasaray!.."

"KİM GALATASARAY DÜŞMANI?"

"KİM GALATASARAY DÜŞMANI?"

"Defalarca sormuştum; "Gideceğini bilen bir yönetim, vasat bir teknik adamla neden uzun soluklu bir sözleşme yapar" diye? Aynı günlerde seri olarak linç ediliyordum. Şimdi soruyorum; kim Galatasaray düşmanı? Ben mi, o sezon başında malum transferleri yapanlar mı, işler ters gidince birbirinin kuyusunu kazanlar mı, Torrent'i alanlar mı, yoksa bu kişileri sosyal medyadan pohpohlayanlar mı? "

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