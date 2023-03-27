'İnanamıyorum!' Galatasaray'ın Domenec Torrent'e olan borcu ortaya çıktı! Milyonlarca euroluk ödeme için olay yorum!

"TORRENT'E OLAN BORÇ..."

İşte Korkmaz'ın Fotomaç'taki değerlendirmeleri; "Camianın kanaat önderlerinden Hayrettin Kozak aynen şöyle söyledi; "Torrent ve beş yardımcısına toplam 10 milyon 570 bin Euro (222 milyon TL) borcumuz var." İnanamıyorum! Olacak şey değil! Torrent gibi hiç de gereği olmayan bir adama göz göre göre borçlandırıldı Galatasaray!.."