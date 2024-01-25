MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. İnci Taneleri dizisine Dilber'in dansı damga vurdu! 'Evin barkın yok mu senin Dilber?'

İnci Taneleri dizisine Dilber'in dansı damga vurdu! 'Evin barkın yok mu senin Dilber?'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
25.01.2024 23:12 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Herkesin merakla beklediği gün geldi çattı. Günlerdir dans videosuyla konuşulan İnci Taneleri dizisinin ilk bölümü bugün izleyici ile buluştu. Dizinin haftalardır beklenen sahnesi yayınlandı. Dilber'in dansı sosyal medyaya damga vurdu.

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de başrolünde yer aldığı İnci Taneleri son günlerde herkesin dilinde. Dizinin ilk bölümü bugün izleyenlerle buluştu. Haftalardır beklenen sahne yayınlandı. Dilber'in dansı sosyal medyayı salladı. İşte o dans ve yorumlar...


Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

İnci Taneleri dizisi bugün yayın hayatına başladı, herkesin merak ettiği dans sahnesinin tamamı da yayınlanmış oldu. 

Günlerdir Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterininin dans videosu konuşuluyordu. Dans videosuna gelen yorumlar da sosyal medyayı salladı.

İşte o yorumlardan bazıları...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
dilber İnci Taneleri ele
En Çok Okunan Haberler
300 bin TL'lik kredinin geri ödeme tutarı sosyal medyada gündem oldu

300 bin TL'lik kredinin geri ödeme tutarı sosyal medyada gündem oldu

Avrupa maçları TRT'de yayınlanacak! Fatih Portakal'dan gündem olacak sözler: 'Acun fena gol yedi'

Avrupa maçları TRT'de yayınlanacak! Fatih Portakal'dan gündem olacak sözler: 'Acun fena gol yedi'

Ekrem İmamoğlu'na bir rakip daha! İsmail Saymaz o ismi açıkladı

Ekrem İmamoğlu'na bir rakip daha! İsmail Saymaz o ismi açıkladı

Resmen açıklandı! Avrupa Kupaları TRT'de ücretsiz yayınlanacak

Resmen açıklandı! Avrupa Kupaları TRT'de ücretsiz yayınlanacak

SGK uzmanından emekli maaşına ek zamda ‘devamı gelecek’ mesajı!

SGK uzmanından emekli maaşına ek zamda ‘devamı gelecek’ mesajı!

Balayı için gittikleri otelde can vermişlerdi! Kaldıkları oda...

Balayı için gittikleri otelde can vermişlerdi! Kaldıkları oda...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kalitesiyle övgü toplayan markaların ürünlerinde %50 indirim

Kalitesiyle övgü toplayan markaların ürünlerinde %50 indirim

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

Moda tutkunlarından tam not alan çok satan ürünler burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.