İnci Taneleri dizisine Dilber'in dansı damga vurdu! 'Evin barkın yok mu senin Dilber?'

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de başrolünde yer aldığı İnci Taneleri son günlerde herkesin dilinde. Dizinin ilk bölümü bugün izleyenlerle buluştu. Haftalardır beklenen sahne yayınlandı. Dilber'in dansı sosyal medyayı salladı. İşte o dans ve yorumlar...
İnci Taneleri dizisi bugün yayın hayatına başladı, herkesin merak ettiği dans sahnesinin tamamı da yayınlanmış oldu.
Günlerdir Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterininin dans videosu konuşuluyordu. Dans videosuna gelen yorumlar da sosyal medyayı salladı.
İşte o yorumlardan bazıları...