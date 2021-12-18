Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Kerem Baki, Alper Altuğ Köselerli, Serhat Büker
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Hollowell 10, Upson 6, Lucas 26, Lomazs 13, Hakan Yapar 7, Emircan Koşut 2, Serkan Menteşe, Thomas Akyazılı 6, Sestina 4
Darüşşafaka: Olaseni 10, Caupain 15, Pineiro 3, Doğuş Özdemiroğlu 7, Boothe 4, McCullough 20, Bora Yaşar, Troy Selim Şav, Can Maxim Mutaf, Sinan Güler 5, Ragıp Berke Atar 5
1. Periyot: 19-14
Devre: 35-34
3. Periyot: 57-55
Beş faulle çıkanlar: 36.05 Thomas Akyazılı (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket), 39.58 McCullough (Darüşşafaka)
DENİZLİ (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Darüşşafaka’yı 74-69 yendi.
- Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 74 - Darüşşafaka: 69
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