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İngiltere bu maçı konuşuyor! Öyle şeyler dediler ki: "Türkler dişledi"

Beşiktaş, Crystal Palace karşısında iki farklı senaryonun yaşandığı mücadeleden 2-2’lik beraberlikle ayrıldı. Olaitan’ın kritik golüyle bir puanı kurtaran siyah-beyazlılar, Avrupa basınının da gündemine girdi. Karşılaşmanın ardından atılan manşetler dikkat çekti.

İngiltere bu maçı konuşuyor! Öyle şeyler dediler ki: "Türkler dişledi"
Cevdet Berker İşleyen

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Ndidi’nin golüyle ilk yarıyı üstün kapatan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda üç dakika içinde kalesinde iki gol gördü. Oyuna sonradan dahil olan Olaitan, attığı şık golle takımına bir puanı kazandırdı. Puanını 7’ye çıkaran Beşiktaş’ta Ümit Akdağ, 77. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşmanın ardından Avrupa basını da mücadeleye geniş yer ayırırken dikkat çeken manşetlere yer verdi.

İŞTE ATILAN MANŞETLER...

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İngiltere bu maçı konuşuyor! Öyle şeyler dediler ki: "Türkler dişledi" G1

"Mateta gol attı, Palace İstanbul’da Beşiktaş’la berabere kaldı"

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İngiltere bu maçı konuşuyor! Öyle şeyler dediler ki: "Türkler dişledi" G2

Beşiktaş 2-2 Crystal Palace: Mateta attı, Avrupa Ligi’nde can sıkan beraberlik

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İngiltere bu maçı konuşuyor! Öyle şeyler dediler ki: "Türkler dişledi" G3

Beşiktaş’a takılan Palace’ta Sage “biraz hayal kırıklığında”

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İngiltere bu maçı konuşuyor! Öyle şeyler dediler ki: "Türkler dişledi" G5

Mateta attı ama Palace, Beşiktaş deplasmanında 2-2 berabere kaldı

Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi İngiltere Crystal Palace beşiktaş
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