İngiltere bu maçı konuşuyor! Öyle şeyler dediler ki: "Türkler dişledi"

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Ndidi’nin golüyle ilk yarıyı üstün kapatan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda üç dakika içinde kalesinde iki gol gördü. Oyuna sonradan dahil olan Olaitan, attığı şık golle takımına bir puanı kazandırdı. Puanını 7’ye çıkaran Beşiktaş’ta Ümit Akdağ, 77. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşmanın ardından Avrupa basını da mücadeleye geniş yer ayırırken dikkat çeken manşetlere yer verdi.