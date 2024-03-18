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İsmail Kartal'a yabancı madde atan, Livakovic'e yumruk atanlar da aralarında! Olaylı Fenerbahçe - Trabzonspor maçı sonrası gözaltına alındılar

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.03.2024 23:46 | Son Güncelleme:
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Trabzonsporlu taraftarlar, maç sonrası sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırmıştı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu durum hakkında açıklamada bulundu. Bakan Yerlikaya sabah saatlerinde maçtaki olaylarla ilgili toplam 12 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınanlar arasında İsmail Kartal'a yabancı madde atan, Livakovic'e yumruk atan ve sahaya giren diğer bazı taraftarlar da var.

Fenerbahçe'nin Trabzonspor taraftarı tarafından saldırıya uğramasına Bakan Yerlikaya'dan hamle geldi. Olay çıkaran şahısların 12'si gözaltına alındı.

"ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Yerlikaya dün akşam maç sonrası yaptığı ilk açıklamada şunları kaydetti:

"Bu akşam oynanan Trabzonspor Fenerbahçe futbol karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatılmıştır. Spor, her şeyden önce centilmenliktir. Futbol sahalarında şiddet olaylarının yaşanması asla kabul edilemez. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir."

12 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sabah saatlerinde maç sonrası son gelişmeleri duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri paylaştı:

"Dün akşam oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe Süper Lig Futbol karşılaşması sonrası meydana gelen olaylarla ilgili olarak ilk belirlemelere göre 12 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

  • Maç esnasında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’a yabancı madde atan C.K. isimli şahıs, müsabaka esnasında tespit edilmiş, yakalanarak gözaltına alınmış ve hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır.

  • Müsabaka sonrası sahaya ilk atlayan H.Ç. adlı şahsın kaldığı otel tespit edilmiş, otelde yapılan araştırmada şahsın otelden ayrıldığı anlaşılmış, Rize istikametine gittiği bilgisinin alınması üzerine yapılan çalışmalar sonucu şahıs Yomra ilçesinde yakalanarak hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır.

  • Müsabaka sonunda sahaya atlayıp korner bayrağını alarak futbolculara doğru koşan şahsın, stadyuma giriş yapmış olduğu passolig sahibinin C.Ç. olduğu tespit edilmiş, sahaya giren şahsın passolig sahibi olmadığı anlaşılmış, yapılan incelemelerde sahaya giren E.T. isimli şahıs Araklı ilçesinde yakalanmış ve gerekli soruşturma başlatılmıştır.

  • Müsabaka sonunda sahaya girerek Fenerbahçe kalecisi Dominic Livakovic'i darp eden şahsın O.B. olduğu tespit edilmiş, şahıs Kalkınma Mahallesi'nde yakalanmış ve hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır.

  • Sosyal medyada paylaşım yaparak taraftarları havalimanına çağıran T.C.S., K.M. , O.O., E.T., ve A.A. isimli şahıslar yakalanarak haklarında gerekli soruşturma başlatılmıştır.

  • Müsabaka sonrası yapılan kamera çalışmaları sonucunda sahaya girdiği tespit edilen A.S., B.T. isimli şahıslar yakalanarak, haklarında gerekli soruşturma başlatılmıştır.

Şu ana kadar tespit edilen 12 şahıs ile ilgili adli ve idari işlemlere başlanmıştır. Yaşanan olaylarla ilgili inceleme ve soruşturma devam etmektedir."

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İŞTE MAÇTA YAŞANAN OLAYLAR...

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